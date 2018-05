Il cadavere di una donna e di una bimba di cinque anni affiorano dal mare al largo di

Sapri - rinvenuto il cadavere di una 73enne : fermato il marito : Sapri. Nella giornata di ieri è stato rinvenuto il cadavere di Antonietta Ciancio, ex insegnante in pensione. Il corpo, in evidente stato di decomposizione, presentava una ferita alla testa ...

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta choc col rossetto che solleva mille interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...

cadavere sul Monte Rosa : è una donna con le ciaspole - era dispersa da ieri : Sabato la escursionista, di nazionalità russa, nonostante il forte maltempo si era avventurata da sola sul ghiacciaio del Lys diretta a Zermatt: invano una guida alpina le aveva consigliato un altro percorso. Ora bisogna recuperare il corpo.Continua a leggere

Escursionista dispersa - avvistato cadavere sul Monte Rosa : è una donna con le ciaspole : I soccorritori impegnati nelle ricerche dell'Escursionista russa dispersa da sabato sul versante sud del massiccio del Monte Rosa hanno avvistato un corpo all'apparenza senza vita. Si tratta di una ...

cadavere di una donna - rinvenuto al largo di Petaccio : Campobasso - Recuperato Cadavere in mare dalla Capitaneria di porto. Il corpo è stato avvistato da un diportista che ha lanciato l'allarme immediatamente raccolto dalla Guardia costiera. La motovedetta si è recata dopo le 15 di oggi a tre miglia al largo di Petacciato dove ha recuperato la salma. Il Cadavere, in base ad una prima ricostruzione, è in avanzato stato di avanza decomposizione. Dai vestiti, però: un pantalone ...

Catania - cadavere seminudo di una donna trovato su un mucchio di spazzatura sulla spiaggia : Ancora ignota l'identità della donna. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio.Continua a leggere

Roma : Ritrovato il cadavere di una 49enne : Roma – Identificato il corpo della donna Ritrovato carbonizzato questa mattina nel Parco di Tre Fontane all’Eur. Si chiamava Maria Cristina Olivi, 49 anni, italiana. La donna, incensurata, abitava non lontano dal parco e lavorarava in una lavanderia della zona di San Paolo. Le indagini sono per omicidio ma al momento restano aperte a 360 gradi. Gli investigatori della Squadra Mobile non tralasciano alcuna ipotesi. Elementi utili ...

