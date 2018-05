Il Bologna spaventa la Juventus Ma i bianconeri vincono 3-1 in rimonta

ilgiornale

(Di sabato 5 maggio 2018) Ladi Massimiliano Allegri va sotto contro ildi Roberto Donadoni ma ha poi la forza mentale e la calma per recuperare e vincere 3-1. I, infatti, hanno subito la rete del vantaggio degli ospiti siglato da Simone Verdi su calcio di rigore per fallo di Rugani su Crisetig. Nel secondo tempo, però, l'autorete di De Maio e le reti di Khedira e Dybala, entrambi su assist dello scatenato Douglas Costa, hanno consegnato tre punti d'oro allache si porta così a quota 91 punti, a più sette sul Napoli di Sarri fermo a quota 84 e che domani ospiterà il Torino del grande ex Walter Mazzarri. Alresta una buona prestazione e il fatto di non aver fatto assolutamente da sparring-partner dato che sul risultato di 1-1 ha anche colpito un clamoroso palo di KrafthLaparte accorta nel primo tempo contro unben messo in campo. Alex Sandro e Rugani ...