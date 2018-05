Il 2 di picche dei 5S

calcioweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Roma, 5 mag. (AdnKronos) – A tre giorni dell’ultimo giro di consultazioni al Quirinale, la giornata di ieri si è chiusa con un nuovo buco nell’acqua. Matteo Salvini ha rinnovato un’offerta ai 5 Stelle (un governo centrodestra-grillini a tempo, fino a dicembre con pochi punti di programma) ma in serata è arrivata la risposta, negativa, del M5S. “Salvini ha avuto la sua occasione e l’ha sprecata” e “ne risponderà davanti all’Italia e agli italiani. E’ necessario andare a votare, anche con questa legge” ha replicato il capogruppo Danilo Toninelli. Un nuovo stop all’ennesimo tentativo centrodestra-M5S. E all’ennesimo tentativo di un governo politico. Ma anche la strada di un governo ‘di tregua’, un governo istituzionale non sembra facilissima. I 5 stelle ribadiscono di non voler partecipare e di ...