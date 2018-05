I segreti di Assetto Corsa inaugurano il Level Up di Roma - articolo

eurogamer

(Di sabato 5 maggio 2018)? Poteva anche chiamarsi Progetto, ma venne poi preferito il nome che ora conosciamo (anche per evitare riferimenti a Project Cars). È uno dei vari retroscena che un vulcanico Marco Massarutto, co-fondatore e production manager di Kunos Simulazioni, ha portato all'attenzione del pubblico accorso alUp: l'evento dedicato allo sviluppo che è stato inaugurato ieri negli studi di Cinecittà.Il rombo dei motori della simulazione di corse italiana ha spinto la prima giornata delUp, anticipando le due giornate più ricche (oggi e domani) quando interverranno personalità come Craig Morrison (Blizzard), Andrea Pessino (Ready at Dawn) e Patrick Munnik (Guerrilla Games). Massarutto ha raccontato come dal fallimento di NetKar Pro (il primissimo prodotto della sua casa di sviluppo) siano nate le basi che hanno portato al successo mondiale di. E soprattutto ...