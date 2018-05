I nostri figli esistono e devono poter dormire tranquilli Subito una legge che

Festa della mamma : quanto tempo trascorriamo - davvero - con i nostri figli? : Vigevano Il paese della provincia di Pavia per il weekend del 13 e 14 maggio si trasforma in un borgo medievaleper la 17° edizione del Palio dei Fanciulli , con cortei storici, spettacoli di ...

“Con i nostri figli…”. Max Biaggi - il rammarico di Eleonora Pedron. L’ex Miss Italia torna sulla loro storia : “Ma c’ero io” : Max e Bianca. La decisione del primo e le lacrime della cantante. In mezzo lei, Eleonora Pedron la ex compagna del centauro quattro volte campione del mondo in 250 che più volte è stata accostata al corsaro nero dopo la rottura con la Balti. Un legame solido il loro, rimasto intatto malgrado il divorzio per amore dei figli. Lei, Eleonora, la prima a correre in ospedale dopo l’incidente. Sempre lei, Eleonora che al settimanale Oggi si lascia ...

AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME?/ "Con Loredana Lecciso? Insieme solo per tutelare i nostri figli" : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO Insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:40:00 GMT)

Omicidi Marco Vannini e Carlo Macro : "sentenze fotocopia"/ Stessi giudici : “giustizia per i nostri figli” : Omicidi Marco Vannini e Carlo Macro: la madre del giovane ucciso da un indiano ribadisce le similitudine tra i due casi: stesse sentenze emesse dai medesimi giudici.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:59:00 GMT)

“Disabili gravi ‘colpo in fronte per le famiglie’? Musumeci non sa di cosa parla. Passi tempo con chi è come i nostri figli” : “Venire a sapere che tuo figlio ha una disabilità grave è qualcosa di fortissimo, un momento spartiacque dell’esistenza che può anche sconvolgere il nucleo famigliare. Ma questo è lontanissimo anni luce dal ‘subire un colpo in fronte'”. Mariarosaria Esposito, mamma di un ragazzo con atrofia muscolare spinale che vive a Sedriano, in provincia di Milano, commenta così le dichiarazioni choc di Nello Musumeci, governatore ...

A Parma i migranti aiutano i nonni a vigilare sui bimbi - Lega : “nostri figli in pericolo” : Sono quindici i richiedenti asilo che saranno formati per coadiuvare la polizia municipale e i nonni vigili per controllare l'entrata e l'uscita dei bimbi da scuola. La Lega: "Sconosciuti a contatto con i nostri bambini, accordo folle".Continua a leggere

L’orgoglio delle mamme-premier : “Con i nostri figli in prima linea” : La leader del partito conservatore scozzese Ruth Davidson ha appena annunciato di essere incinta e avrà un figlio in autunno con la sua compagna Jen Wilson. E fin qui niente di particolare. Piuttosto fa specie che nel 2018 una donna in un ruolo di comando abbia dovuto aggiungere questo chiarimento: «Continuerò a guidare il partito, come fanno tutte...

Torino - famiglie arabe : “Non date i nostri figli ai cristiani”/ “Così non perdono cultura e religione” : Il caso di Torino e dei figli di famiglie arabe dati in adozione: gli egiziani chiedono continuità religiosa e culturale con la loro tradizione islamica, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:11:00 GMT)

Perché è importante raccontare ai nostri figli le “storie di famiglia” : Questo blog è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoBy Tamsin KellyTutti hanno una storia –e i bambini amano ascoltare i racconti di famiglia. Le piccole disavventure dei loro primi anni di vita (adorano essere i protagonisti), come si sono incontrati mamma e papà, le birichinate che hai combinato alla loro età e quello che hai fatto ai "bei vecchi tempi", sono le storie che i ...

L'appello di un papà : «Fateci sapere chi ha avuto gli organi donati dai nostri figli» : Con un appello lanciato su Facebook è riuscito a incontrare il giovane che ha ricevuto il rene sinistro del figlio, stroncato da un malore a soli 15 anni mentre sciava sulle piste dell'Aprica. E ora ...

Bullismo - succede perché non conosciamo i nostri figli : A Lucca, gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale Carrara che avevano minacciato il professore d’italiano mettendo in rete il video della loro bravata, saranno sospesi fino alla fine dell’anno, non saranno ammessi agli scrutini e quindi bocciati. Decisione quasi scontata, considerata la gravità dell’accaduto e le più che prevedibili reazioni dell’opinione pubblica. Non solo dei colleghi del professore ...

Facebook - per difendere i nostri figli non servono limiti d’età ma educazione : Sembra anacronistico togliere qualcosa dopo averlo concesso e risolvere il problema della privacy e della tutela dei minori innalzando i limiti minimi di età per l’iscrizione. Ma davvero è questo il problema? Secondo l’articolo 8 dei provvedimenti limitativi che riguarderanno i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni dei paesi dell’Unione europea, gli utenti di questa età diventeranno automaticamente frequentatori abusivi dei social ...

Trattativa Stato-mafia - ora verità sulla morte dei nostri figli dopo 25 anni di scuse : “[…] ai vertici di Cosa nostra era arrivata come una Trattativa avviata ed arenata. Questo – non solamente questo, certo, ma anche questo – ha comportato una decisione i cui risultati sono negli atti di questo processo”. Così disse nel 1998 il pm Gabriele Chelazzi durante la requisitoria per le stragi del 1993, primo dibattimento. Non aveva ancora in mano sentenze passate in giudicato né c’era ancora stata la tanto ...