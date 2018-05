huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: “I miei mondi distopici ricordano l’America di Trump e c’è solo da avere paura” - AndThenWhoCares : RT @HuffPostItalia: “I miei mondi distopici ricordano l’America di Trump e c’è solo da avere paura” - HuffPostItalia : “I miei mondi distopici ricordano l’America di Trump e c’è solo da avere paura” - pinkplumcake : pls @Twitter sbrigati a personalizzare la privacy dei singoli tweet come il buon marco zuckenbergo, perchè voglio e… -

(Di sabato 5 maggio 2018) "Alla fine degli anni Cinquanta e agli inizi dei Sessanta non c'erano i telefoni cellulari né i pc, non c'erano i social media né internet. Non c'erano i fax, le macchine da scrivere elettriche, non c'era la pillola come non c'erano i collant; in Nord America non c'era nemmeno il cappuccino, visto che il latte macchiato non aveva ancora sferrato il suo furtivo attacco dall'Europa e non si era infiltrato nel flusso sanguigno della collettività".Quando la senti parlare, Margaret Atwood, autentica "rock star" della letteratura americana contemporanea, ti seduce e ti ipnotizza e non puoi far altro che ascoltarla, merito - forse - dei suoi magnetici occhi azzurri che risaltano un volto chiaro e luminoso, della sua voce bassa ma a suo modo decisa, del suo look mai banale o - probabilmente - di tutte queste cose insieme. Da quando era piccola, ama raccontare storie, ...