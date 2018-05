I grandi ospiti del venerdì sera di festivaLOVE 2018

Concerto Ermal Meta - Assago / grandissimo successo e sold out - tra gli ospiti Moro - Elisa e Venditti : Concerto Ermal Meta, Assago: Grandissimo successo e sold out per il cantante italo-albanese al Mediolanum Forum. Grandissimi ospiti tra cui Elisa, Fabrizio Moro, Jarabe De Pablo e Venditti.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Scaletta di Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) - un abbraccio sold out tra grandi ospiti e promesse mantenute : video con Elisa - Moro e Giuseppe : Ieri sera a Milano l'attesissimo concerto di Ermal Meta al Forum di Assago, sold out da alcune settimane. Il cantautore di Fier si conferma per l’ennesima volta un artista di grande livello e un performer sorprendente. Una Scaletta lunga che ripercorre tutta la carriera e la sudata gavetta di Ermal Meta: dagli esordi con la Fame di Camilla, presente sul palco in occasione della grande festa al Forum di Assago alle hit di successo scritte per ...

Maria De Filippi rivoluziona il serale di Amici 17/ Sorprese e grandi ospiti nella nuova edizione : Amici 17, serale 2018: Maria De Filippi svela le grandi novità della nuova edizione e anticipa gli ospiti delle prime puntate. La conduttrice pronta a stupire(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:40:00 GMT)