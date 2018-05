I funerali di Pamela Mastropietro | parenti e amici ' Infinitamentemanchi ma ci sei'

funerali di Pamela Mastropietro - la famiglia : "Contro le barbarie - vogliamo giustizia. Lotteremo per lei" : "Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia". Lo ha detto lo zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia Marco Valerio Verni davanti la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma dove si svolgeranno i Funerali della ragazza romana uccisa a fine gennaio Macerata. "Lo faremo per lei - ha detto - per la sua famiglia e per ...