I fiori di Luca Traini alla mamma di Pamela Mastropietro | Ci hanno fatto piacere

(Di sabato 5 maggio 2018) Tra i numerosi, in omaggio anel giorno dei suoi funerali, ci sono anche quelli di, l'uomo che per 'vendicare' la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, fatta a pezzi, e messa in due valigie.A ricevere iè stata ladella ragazza, Alessandra Verni, consegnati dal fratello e dcugina. Al Corriere della sera, la donna ha spiegato di aver apprezzato il gesto. Si legge sul Corriere "Ci, è stato un omaggio apprezzato, di vicinanza. Anche perché se avessimo rifiutato la sua corona, allora non avremmo dovuto nemmeno stringere la mano a tutti quei politici che nonnulla per evitare la morte di