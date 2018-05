I dubbi di Mattarella su M5s Luigi contro il governissimo

ilgiornale

(Di sabato 5 maggio 2018) "Inadeguatezza". È la parola chiave per capire il buco nell'acqua finora rimediato da Di Maio al Quirinale. Tra il prescelto del M5s e Palazzo Chigi, obiettivo ambito con tutte le forze, c'è di mezzo un ostacolo ingombrante: la freddezza del capo dello Stato, idisu Di Maio, sul ruolo di Casaleggio, e in generale sul Movimento Cinque Stelle. È un cruccio che Di Maio ha confessato ai suoi consiglieri più fidati: "C'è una strana freddezza (di, ndr), una freddezza tesa e a volte imbarazzante. Non basta ancora quello che ho fatto?", non sono state sufficienti tutte le rassicurazioni sulla "normalizzazione" del M5s, l'aver rinnegato le campagne antisistema delle origini (a partire dall'uscita dall'euro, in realtà mai abbandonata da Beppe Grillo), le strette di mano con l'establishment europeo, per convincereche affidargli l'incarico non sarebbe un ...