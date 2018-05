I complimenti di Giusy Ferreri per il cavallo di battaglia di Matteo in Grande Amore

optimaitalia

: #Amici17 I complimenti di @GiusyFerreri per il cavallo di battaglia di Matteo in Grande Amore: 'Farai strada' (vide… - OptiMagazine : #Amici17 I complimenti di @GiusyFerreri per il cavallo di battaglia di Matteo in Grande Amore: 'Farai strada' (vide… - Stritolamilouis : Comunque zic ha vinto dopo aver ricevuto i complimenti di Ermal, Giusy e Paola #Amici17 - giusy_63 : @andreaabodi @crocerossa @MinistroSport @SerieA_TIM @Lega_B @acmilan @TorinoFC_1906 @Atalanta_BC @creditosportivo Complimenti Presidente! -

(Di sabato 5 maggio 2018) Ildidiinsoddisfa ancora le aspettative di, l'unica ad aver creduto in lui e ad averlo voluto al serale contro il parere di tutti i colleghi della commissione interna. L'artista ha voluto che il suo allievo si esibisse con il suodiper dimostrare ancora una volta il suo valore.ha comunque cantato con la convinzione che fosse il suo il prossimo nome a essere eliminato, senza sbagliarsi. Il suo corso al serale è iniziato con la vittoria della prima puntata, del tutto inaspettata visto il passato del giovane cantante che aveva avuto tanti no nel pomeridiano. La sua terza fase è però piaciuta al pubblico, che l'ha premiato con la vittoria. La sua permanenza al serale di Amici di Maria De Filippi non è mai sembrata lunga, dal momento che nessuno dei professori aveva richiesto la sua presenza nella ...