I 10 cani più memorabili del cinema

“Scene d’inferno. Quello che facevano quei poveri cani…”. Smette di nutrire i suoi animali e - dopo qualche settimana - l’epilogo più terribile - forse mai visto prima : “Aveva una testa tra le fauci…” : Tante volte, dettati dalla rabbia, si tende a disumanizzare un gesto e ad usare come offesa la parola “cane”. “Sei un cane se ti comporti così con una donna”, tanto per fare un esempio. Ma se proprio dovessimo usare il termine giusto, probabilmente, dovremmo invertire le parti e mettere la parola “uomo” a posto del nostro amico a quattro zampe. Un concetto detto e ritrito, vero, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a una di quelle ...

Animali : i cani più simili all’uomo di quanto si pensi - anche nell’intestino : Il microbioma intestinale del cane e quello dell’uomo hanno più geni in comune di quanto si pensasse in precedenza, secondo uno studio pubblicato sulla rivista ‘Microbiome‘. Luis Pedro Coelho e i colleghi del Laboratorio europeo di biologia molecolare, in collaborazione con Nestlé Research, hanno infatti studiato l’insieme del patrimonio genetico della popolazione batterica intestinale di due razze canine e hanno scoperto ...

[Il retroscena] La crisi italiana è più forte dei 130 missili americani. Centrodestra a pezzi e M5s con la Nato. Il Pd verso la svolta : E al netto dei bollettini bellici dal fronte mediorientale, questi sì passibili di repentine accelerazioni, il barometro della politica oggi dovrà concentrarsi sulle capacità diplomatiche dei nostri ...

Lula - il giorno più lungo L'attesa dell'arresto tra i suoi metalmeccanici : - riconoscono la giustizia brasiliana e tanto meno la pena del carcere, considerando la sentenza di condanna «politica, di parte, non basata su prove ed avente come obiettivo solo quello di impedire ...

I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente : E non più in Africa: è il risultato di un accordo trovato con l'ONU dopo le critiche degli ultimi mesi, e sembra che c'entri anche l'Italia The post I migranti africani che Israele non vuole più verranno trasferiti in Occidente appeared first on Il Post.

Marzo è stato il mese più sanguinoso per i militari americani in Siria ed Iraq - : Otto soldati americani sono morti in Iraq e in Siria a Marzo: il mese appena conclusosi è diventato il "più sanguinoso" per il Pentagono durante l'intera operazione militare in questi Paesi contro i ...

I 20 grandi marchi americani che rischiano di più con i dazi di Trump : Da Apple a Nike, passando per Qualcomm, Boeing e Starbucks, Sono almeno 20 i big del made in Usa che rischiano di più da una guerra commerciale tra Washington e Pechino. La lista l'ha fatta FactSet ...

Un bambino va al canile e adotta il cane più vecchio : Si chiama Tristan il bambino che ci fa tutti più orgogliosi, e che ha saputo fare – così piccolo – un gesto così pieno di amore. Il bambino e la madre sono arrivati una sera all’Animal Rescue League of Iowa di Des Moines, un centro che si occupa di dare rifugio a cani e gatti abbandonati, ma anche a conigli e cavalli senza più una casa, con l’obiettivo di reintrodurli in famiglia e ridargli una vita. Sul loro sito si ...

Ascanio Celestini racconta il suo teatro : 'L'essere umano è visibile quando è più debole' : Tra le prossime tappe dei suoi spettacoli ci sara' il 12 aprile la Maison de la Poesie di Parigi cui seguiranno le esibizioni dal 24 al 29 aprile al teatro Franco Parenti di Milano, del 15 e 16 ...

Santiago Cañizares - il commovente addio al figlio : “Credo di dover essere io a dirvelo - Santi non c’è più” : “Mio figlio Santi è morto. Credo di dover essere io a dirvelo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. È partito circondato dalla pace, e avendo compreso la sua missione in questi cinque anni che ci ha accompagnato. Sei un campione“. Queste le parole con le quali Santiago Canizares, ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid, ha annunciato la scomparsa del figlio ...

Marte : gli oceani nati prima del previsto - insieme al più grande complesso vulcanico del sistema solare : Secondo uno studio di ricercatori dell’Università della California, pubblicato su Nature, gli oceani che un tempo esistevano sul Pianeta Rosso potrebbero essersi formati centinaia di milioni di anni prima di quanto ritenuto finora, insieme al più grande complesso vulcanico del sistema solare, Tharsis, che si estende per 5mila km sulla superficie di Marte. Le eruzioni potrebbero avere avuto un ruolo nella formazione degli oceani e reso ...