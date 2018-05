Ho passato il testimone ai giovani Ma continuo a correre a Broadway

lastampa

: @PresMoratti Sarà sempre così nel futuro come nel passato. Ti faremo sempre prudere il sedere anche se non sei più… - wowawowa100 : @PresMoratti Sarà sempre così nel futuro come nel passato. Ti faremo sempre prudere il sedere anche se non sei più… - Ingestibile79 : Ora il testimone del f****** antiberlusconismo è passato ai grillini. - EdizioniLindau : RT @tararabundidee: Qui trovate il riepilogo del bellissimo mese di aprile in compagnia di @EdizioniLindau che per maggio, hanno passato il… -

(Di sabato 5 maggio 2018) È l'anno di Denzel Washington a teatro con 'The Iceman Cometh' e poi al cinema. 'Sono ancora in gara per servire Dio, la mia famiglia e i ragazzi afroamericani' Se tutti gli anni di carriera di Denzel ...