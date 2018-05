Hawaii Eruzione del vulcano Kilauea | violento terremoto | danni ingenti

Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case nelle Hawaii a causa dell’eruzione di un vulcano : L’eruzione del vulcano Kilauea, nelle Hawaii , ha costretto le autorità a ordinare a Migliaia di persone di lasciare la propria casa nei pressi della città di Pahoa, sulla Big Island, la più grande isola dell’arcipelago. Un testimone citato dal Guardian The post Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case nelle Hawaii a causa dell’eruzione di un vulcano appeared first on Il Post.

