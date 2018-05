Hawaii | ecco perché l’eruzione del vulcano Kilauea rende gli esperti così nervosi

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Un pesante flusso di lava che si muove tra gli alberi: non è esattamente l’improvvisa esplosione che molti si aspettano quando sentono parlare di eruzione vulcanica. Ed è proprio per questa precisa ragione che questo “è il tipo di eruzione chelogi”, dichiara Erik Klemetti,logo della Denison University. In questo momento, il Servizio Geologico americano (USGS) sta studiando le 6 spaccature che si sono aperte, dalle quali sgorga la lava che ha costretto all’evacuazione migliaia di persone e che sta seminando distruzione tra le strade delle aree residenziali. Se il flusso di lava si stabilizza, i residenti potranno tornare alle abitazioni che non sono state danneggiate entro 1-2 settimane. Ma se le spaccature dovessero continuare ad estendersi, l’evacuazione potrebbe durare a lungo, spiega Klemetti.Ilè diverso da molti vulcaniè un ...