Hawai | vulcano e terremoto | 10 000 evacuati

Hawaii : ecco perché l’eruzione del vulcano Kilauea rende gli esperti così nervosi : Un pesante flusso di lava che si muove tra gli alberi: non è esattamente l’improvvisa esplosione che molti si aspettano quando sentono parlare di eruzione vulcanica. Ed è proprio per questa precisa ragione che questo “è il tipo di eruzione che rende nervosi i vulcanologi”, dichiara Erik Klemetti, vulcanologo della Denison University. In questo momento, il Servizio Geologico americano (USGS) sta studiando le 6 spaccature che si sono aperte, dalle ...