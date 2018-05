Ha 117 anni e vive in Brasile | ecco chi è il tifoso più vecchio del mondo

Addio a Nabi Tajima : è morta a 117 anni la persona più vecchia del mondo : Addio a Nabi Tajima: è morta a 117 anni la persona più vecchia del mondo L’anziana giapponese era da tempo malata e si è spenta in ospedale dove era ricoverata da alcuni mesi.Continua a leggere L’anziana giapponese era da tempo malata e si è spenta in ospedale dove era ricoverata da alcuni mesi.Continua a leggere

Muore a 117 anni - cucina giapponese elisir di lunga vita? : La persona più vecchia al mondo purtroppo si è spenta, portando con sé oltre un secolo di vita. Nabi Tajima lascia i propri cari a 117 anni. Suscita abbastanza stupore il pensiero di una donna che è nata nel 1900. Per l'esattezza la piccola Nabi vide la luce il 4 Agosto. Per fare un paragone con una data storica che tutti abbiamo ben fissata nell'album dei ricordi, possiamo parlare del bombardamento atomico di Hiroshima. Sebbene per quasi tutti ...

È morta la donna più vecchia del mondo - la giapponese Nabi Tajima : aveva 117 anni : Una donna giapponese di 117 anni, ritenuta la persona più anziana del mondo, è morta in un ospedale della regione di Kagoshima. Lo ha riferito un funzionario locale all'agenzia Afp. Nabi Tajima era nata il 4 agosto del 1900 ed era diventata la donna più vecchia del mondo dopo il decesso della giamaicana Violet Brown nel settembre 2017. L'uomo più anziano del mondo è al momento Masazo Nonaka, giapponese di 112 ...

