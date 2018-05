Guillermo Mariotto Il giudice boccia Ciacci e salva Nathalie Guetta Ballando con le

Guillermo Mariotto / La sua provocazione verrà accolta da Giovanni Ciacci? (Ballando con le stelle 2018) : Il giudice di Ballando con le stelle GUILLERMO MARIOTTO ha lanciato una nuova provocazione a Giovanni Ciacci: si esibirà in una rumba insieme a Raimundo Todaro?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci sostituirà Guillermo Mariotto? : Giovanni Ciacci: la frecciata per Guillermo Mariotto dopo Ballando Chiusa con un abbraccio la querelle tra Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni, l’esperto di stile di Detto Fatto ha dovuto affrontare sabato scorso, l’ennesimo giudizio di Guillermo Mariotto. Intervistato dal settimanale Chi, Giovanni Ciacci è tornato a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle, lanciando una piccola frecciata per il giudice del talent di ...

Guillermo Mariotto / La commozione per le parole di Gessica Notaro (Ballando con le stelle 2018) : GUILLERMO MARIOTTO torna questa sera nel banco della giuria di Ballando con le stelle 2018: la polemica con Raimundo Todaro e la commozione per Gessica Notaro.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:32:00 GMT)

Guillermo Mariotto/ Riconferma la sua opinione sull'esibizione di Raimundo Todaro? (Ballando con le stelle) : Guillermo Mariotto ha rivolto un duro attacco alla coppia Giovanni Ciacci - Raimundo Todaro, riservando loro uno zero. Riconfermerà tale punto di vista?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 07:30:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Todaro replicano a Guillermo Mariotto a Detto Fatto : Detto Fatto: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro contro Mariotto A Detto Fatto Giovanni Ciacci insieme a Raimondo Todaro hanno saputo da Caterina Balivo che ieri Guillermo Mariotto in diretta a Domenica In ha attaccato duramente il ballerino. La mora conduttrice ha mostrato ai suoi due ospiti in collegamento uno spezzone di quanto successo ieri nel salotto di Cristina Parodi, in cui era intervenuta persino Catena Fiorello, sorella del noto ...

Mariotto svela fuori onda di Selvaggia Lucarelli : è caos a ‘Ballando con le stelle’. Guillermo non si è trattenuto e ha rivelato dei retroscena pesantissimi : la polemica è accesissima : Guillermo attento a stuzzicare Selvaggiona… Guillermo Mariotto come si sa è un tipo senza freni. E senza freni ha parlato a Domenica In. In un colpo solo si è “guadagnato” gli insulti di mezza Sicilia e scatenato l’ira della Lucarelli che presto si abbatterà su di lui. Mariotto ha insinuato che Raimondo Todaro sarebbe stato troppo rigido nel ballo con Ciacci per paura del giudizio dei siciliani. “Ieri sera c’era la paura ...

Domenica In : Guillermo Mariotto accusa Raimondo Todaro dopo Ballando : Guillermo Mariotto a Domenica In: “Todaro è finto a Ballando con le stelle” La conduttrice Cristina Parodi, nelle puntata di oggi di Domenica In, ha continuato il suo “processo a Ballando con le stelle” con ospite come sempre lo stilista venezuelano Guillermo Mariotto. Nella puntata del talent di ieri sera, la coppia same sex composta dal ballerino Raimondo Todaro e dallo stylist di Detto Fatto Giovanni Ciacci, si è esibita ...

Guillermo Mariotto a Domenica In : ‘Todaro finge con Ciacci’ - poi svela il fuorionda della Lucarelli : Guillermo Mariotto a Domenica In: ‘Todaro finge con Ciacci’, poi svela il fuorionda della Lucarelli a Ballando con le Stelle Una polemica se ne va e un’altra è pronta a subentrare. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, la coppia più discussa di Ballando con le Stelle, sembrava che avessero trovato pace dopo gli accesi dibattiti delle […] L'articolo Guillermo Mariotto a Domenica In: ‘Todaro finge con Ciacci’, poi ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle : Guillermo Mariotto uno zero per Giovanni Ciacci (quinta puntata) : BALLANDO con le STELLE 2018, Pagelle della quinta puntata: dal malore di Giovanni Ciacci, allo sfogo di Cristina Ich pro Gessica Notaro. Tutti i protagonisti della serata e le polemiche(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:20:00 GMT)

Guillermo Mariotto/ Il giudice fa il tifo per la coppia Porcella-Kuzmina? (Ballando con le stelle 2018) : Al tavolo della giuria di Ballando con le stelle 2018 ci sarà Guillermo Mariotto, che è rimasto colpito dall'esibizione di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmin(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Domenica In / Anticipazioni : Filippo Magnini - Lino Banfi e Guillermo Mariotto tra gli ospiti (18 marzo) : Domenica In, Anticipazioni e ospiti del 18 marzo: Filippo Magnini, Lino Banfi e Guillermo Mariotto tra i protagonisti del nuovo appuntamento Rai condotto da Cristina Parodi.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:14:00 GMT)

Guillermo Mariotto moglie e figli : la vita privata dello stilista : Guillermo Mariotto ha moglie e figli? È sposato? Fidanzato? La vita privata dello stilista è parecchio ricercata dagli appassionati di gossip, c'è davvero tanta curiosità su cosa accade in campo sentimentale nella vita del giudice di Ballando con le stelle. C'è chi lo ama e chi lo odia, ma il suo modo originale e simpatico di dare giudizi e voti ai concorrenti del programma di Milly Carlucci fa sì che un po' tutti si interessino di cosa succede ...

Guillermo Mariotto altezza - peso e foto fisico dello stilista : peso e altezza di Guillermo Mariotto non sono un mistero. dello stilista - diventato ancora più famoso col programma Ballando con le stelle - si vogliono conoscere sempre nuove curiosità, considerato che è tra i giudici più apprezzati di tutto il panorama televisivo italiano: grazie alla sua simpatia e ai commenti taglienti come lame, è riuscito a colpire i telespettatori di Ballando, anche se qualche suo giudizio potrebbe risultare impopolare. ...

Guillermo MARIOTTO/ Il conto in sospeso con Giovanni Ciacci (Ballando con le stelle 2018) : GUILLERMO MARIOTTO giudice di Ballando con le stelle. Il suo giudizio verso il concorrente Giovanni Ciacci sarà falsato da un conto sospeso del passato? Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 03:05:00 GMT)