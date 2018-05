Griezmann al Barcellona | è tutto fatto! Suarez ‘anticipa’ il trasferimento

calcioweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Ilha in mente di rinforzare il proprio attacco già stellare, prelevando un giocatore in grado di unire tecnica, velocità e un ottimo fiuto del gol, un mix che piace davvero molto in Catalogna. I neo Campioni di Spagna avrebbero individuato in Antoineil profilo ideale per completare un reparto da sogno con Messi,, Coutinho e Dembelè. Operazione che a quanto pare sarebbe già conclusa. A riferirlo è stato Luische nel corso di un’intervista all’emittente radiofonica ‘Radio Rincon’ ha parlato del francese come fosse già un suo compagno di squadra: “siamo orgogliosi che arrivino giocatori di qualità come Antoine (, ndr) e come nei mesi scorsi era già accaduto con Coutinho e Dembelé. Lui gioca e lotta da anni ad altissimi livelli, è il leader dell’attacco di una squadra come l’Atletico e qui sarà il benvenuto. Non arriva per togliere il posto a ...