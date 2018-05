Grazie alla legge Cirinnà la nostra vita è diventata straordinariamente

EI Towers corre in Borsa Grazie alla trimestrale : Giornata positiva per EI Towers , che si conferma in forte rialzo a Piazza Affari. Il titolo sta guadagnando il 4,51% a 51 euro, sostando sui massimi di seduta, all'indomani della presentazione del ...

Monica Sarnelli - Un posto al sole/ Chi è l’interprete della sigla? “La Rai di Napoli viva Grazie alla soap!” : Monica Sarnelli, Un posto al sole, ecco chi è l’interprete della sigla della famosa telenovela della terza rete di Casa Rai: “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!”.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:40:00 GMT)

Dal manicomio alla libertà. L’ultima paziente di Trieste. “Salva Grazie a Basaglia” : Antonella è stata L’ultima a lasciare la città dei matti. È così che chiamano ancora oggi, bonariamente, l’ex manicomio di Trieste, perno della rivoluzione guidata da Franco Basaglia e culminata, 40 anni fa, nell’approvazione della legge sulla chiusura degli ospedali psichiatrici in Italia. A guardarlo oggi, questo complesso vivace di padiglioni gi...

Diabete tipo 2 - alla ricerca dei pazienti “perduti” : Grazie a RADAR - AMD rintraccia subito quelli che non raggiungono i target di cura : Analizza le cartelle cliniche informatizzate del diabetologo, andando alla ricerca dei pazienti non “in regola” su alcuni specifici parametri, ossia emoglobina glicata superiore al 7%, Indice di Massa Corporeo oltre 27 kg/m2 (che esprime una condizione di sovrappeso o obesità) e pressione arteriosa sistolica di 140 mmg/Hg. Si chiama “RADAR” ed è la nuova app a disposizione dei soci dell’Associazione Medici Diabetologi per individuare e valutare ...

"Sono vivo Grazie alla mia esperienza". Le prime parole dell'unico sopravvissuto alla tragedia sulle Alpi svizzere : "Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale". Tommaso Piccioli è uno dei partecipanti alla spedizione finita in tragedia sulle Alpi svizzere nella haute route Chamonix-Zermatt, dove sono morti 5 italiani, inclusi i suoi tre amici di Bolzano. Dice solo questo all'ANSA, che lo ha contattato al telefono. alla famiglia ha telefonato ieri. "Mi ha detto 'sto bene' - racconta il papà Stefano, anche lui architetto -. Sono ...

Friuli - Fedriga al 57% : è presidente «Grazie alla mia gente». Crolla il M5S Il ritratto : il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%

2 milioni di utenti attivi nel primo mese di Sea of Thieves ma più della metà Grazie alla prova gratuita dell'Xbox Game Pass : Ve ne avevamo parlato alcuni giorni fa: Sea of Thieves è l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio. Un successo quindi su tutta la linea? Non proprio secondo Superdata.La nota compagnia specializzata in ricerche e analisi di mercato ha proposto un'analisi che pone più di qualche dubbio sul successo del titolo Rare nel lungo periodo. Il motivo è presto detto: l'Xbox Game Pass. Ecco quanto dichiarato ...

Fvg : boom della Lega - crollo 5 Stelle. Fedriga : «Grazie alla mia gente». Pd secondo partito : Massimiliano Fedriga, candidato di centrodestra, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905...

Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana : "L'ho scoperto Grazie alle foto" : Dopo la morte della moglie Marisa, l'attore comico Massimo Boldi aveva passato un periodo molto difficile, che era riuscito in parte a superare grazie all'amore della nuova compagna Loredana De Nardis. Ma un nuovo dramma ha colpito l'attore: Loredana l'avrebbe tradito, e lui ha scoperto tutto grazie a delle foto pubblicate sul sito Dagospia. Corriere Della Sera di Oggi Un post condiviso da Massimo Boldi (@MassimoBoldi) in data: Apr 28, ...

Bimbo olandese si perde in spiaggia - ritrovato Grazie alla chat di Whatsapp : Viareggio , Lucca, , 29 aprile 2018 - Passeggiava smarrito sulla battigia, guardandosi un po' intorno. Il bagnino del Nettuno, Francesco Terranova , si è avvicinato a quel bambino biondissimo. «Are ...

Milano : Meloni - barbarie nella barbarie Grazie alla sinistra : Roma, 28 apr.(AdnKronos) – ‘Italia precipitata nella barbarie grazie all’immigrazione incontrollata voluta dalla sinistra”. è quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando un recente fatto di cronaca.“A Milano – scrive la leader di Fdi – due clandestini africani, arrivati sui barconi cari alle anime belle delle Ong, hanno ucciso un uomo e ferito altre ...

Trump a caratteri cubitali su Twitter : 'Fine della guerra in Corea!'. E Grazie alla Cina di Xi : Con l'indimenticabile momento in casa Onu dove, tra le mura dell'Assemblea Generale e sotto gli occhi del mondo intero, si era divertito a prenderlo in giro parafrasando il titolo di una famosa ...