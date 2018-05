Grassi saturi e insaturi | ecco quali prediligere e in che quantità

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Limitare ia tavola. Le calorie assunte dai, come quelli contenuti in latte e formaggi, non dovrebbero superare il 10% dell’apporto calorico giornaliero e quelle provenienti daitrans dovrebbero rimanere sotto l’1%. E’ l’indicazione contenuta nella bozza delle nuove linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità, illustrate da Francesco Branca, direttore del Dipartimento nutrizione dell’Oms, in conferenza stampa a Ginevra. Le linee guida sono state riviste per la prima volta dal 2002 e da oggi sottoposte a consultazione pubblica. Superati i vai passaggi, dovrebbero essere pubblicate entro l’autunno. L’obiettivo è ridurre l’impatto delle malattie non trasmissibili, innanzitutto patologie cardiovascolari e diabete, fra bambini e adulti, come spiega Branca: “Le malattie non trasmissibili sono la ...