Grande Fratello - rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella casa del Grande Fratello. Sul web infatti circolerebbero voci riguardanti una presunta...

Anticipazioni Grande Fratello 2018 quarta puntata : eliminato Luigi Favoloso? : La quarta puntata del Grande Fratello 2018 cambia giorno di programmazione su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che il reality show condotto da Barbara D'Urso lascerà ancora una volta la serata del lunedì per traslocare nuovamente al martedì, serata in cui era inizialmente prevista la messa in onda di tutte le puntate di questa quindicesima edizione del reality show Mediaset che sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolti. Cambia ...

RISSA AL Grande Fratello 2018?/ La richiesta del web dopo lo scontro Coccia - Favoloso : "Basta censure" : GRANDE FRATELLO 2018, nella notte Lugi Favoloso insulta Stefania Pezzopane, arrivando vicino alla RISSA con Simone Coccia Colaiuta. La reazione del web: "Basta censura".(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:32:00 GMT)

Baye Dame Dia dal Grande Fratello e Silvia Provvedi ospiti di Verissimo : ospiti della Toffanin l'espulso del GF15, l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e Aurora Ramazzotti presto su Canale5 con "Vuoi scommettere?".

Grande Fratello - il siluro a Barbara D'Urso : 'Che pena. Una finestra su una discarica' : ... che non parlava da mesi e quindi era molto atteso, Fabio Fazio con Che tempo che fa , può vantarsi di aver lanciato un nuovo format di programmi interessati alla politica.

Alberto Mezzetti nudo in diretta live al Grande Fratello 15 : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore infatti a fare scalpore fra i fans del reality non è stata la solita lite messa in piedi dal cast dello show ma il gesto inaspettato di uno dei suoi concorrenti più apprezzati fino alla settimana scorsa. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Che scandalo Da qualche settimana a questa ...

Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ Rottura definitiva con Alberto e scontro con Lucia Bramieri : Grande Fratello 2018, tra Aida Nizar e Alberto Mezzetti è Rottura definitiva? I due hanno una nuova lite che finisce male. Anche Lucia Bramieri ha da dire la sua...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:30:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso eliminato martedì? Da Mariana alla lite con Simone : guai in vista! : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso sempre più protagonista. Dall'avvicinamento di Mariana, alla lite con Alberto e Simone Coccia: guai in vista!(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:59:00 GMT)

Grande Fratello - guerra aperta tra Simone e Luigi : "Senza Patrizia non ha più cartucce. E' solo un numero qua dentro" : Nella casa del Grande Fratello è guerra aperta tra Simone Coccia e Luigi Favoloso. I due sono ai ferri corti da giovedì notte quando secondo indiscrezioni (non c’era la diretta televisiva) sarebbero stati protagonisti di un acceso scontro verbale. A diverse ore di distanza, il compagno di Stefania Pezzopane ha confermato ad Alberto la situazione di tensione in atto: “Non mi saluta, ma che ca**o me ne fotte. Non me ne fotte proprio. Lunedì ...

Baye Dame Dia/ Il ragazzo torna in tv dopo l'espulsione al Grande Fratello (Verissimo) : Baye Dame Dia, il ragazzo italo-senegalese torna in televisione dopo l'espulsione dal Grande Fratello per gli atti di bullismo verso Aida Nizar. Cosa racconterà su Canale 5? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 : colpi di scena nella prossima puntata Video : Il programma più to nelle ultime settimane è senza ombra di dubbio il Grande Fratello. Giunto alla sua quindicesima edizione, gli autori del programma hanno ben deciso di affidare le redini dello stesso nelle mani esperte di Barbara D'Urso. Nonostante sia impegnata su due fronti importanti quali Pomeriggio 5 e Domenica Live, la Carmelita nazionale ha accettato di buon grado di ritornare nello show che l'ha resa celebre, quindici anni fa, nelle ...

Rissa al Grande Fratello 2018?/ Favoloso offende la Pezzopane e Simone sbotta : “Mi hanno retto - altrimenti...” : Grande Fratello 2018, passione alle stelle tra Filippo Contri e Lucia Orlando: durante la notte quasi Rissa nella Casa tra Simone e Favoloso che ha offeso la Pezzopane.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 22:50:00 GMT)

RISSA AL Grande Fratello 2018?/ Favoloso offende la Pezzopane e Simone sbotta : “Ha fatto una figura di m...” : GRANDE FRATELLO 2018, passione alle stelle tra Filippo Contri e Lucia Orlando: durante la notte quasi RISSA nella Casa tra Simone e Favoloso che ha offeso la Pezzopane.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:44:00 GMT)

VERONICA SATTI BESTEMMIA IN DIRETTA?/ Grande Fratello 2018 : il pubblico vuole la squalifica : VERONICA SATTI BESTEMMIA al Grande Fratello 2018: il popolo del web non perdona e chiede a gran voce la squalifica della figlia di Bobby Solo. Barbara D'Urso accontenterà il pubblico?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:27:00 GMT)