Grande Fratello 2018 Luigi Favoloso eliminato martedì? Da Mariana alla lite con Simone

Grande Fratello - guerra aperta tra Simone e Luigi : "Senza Patrizia non ha più cartucce. E' solo un numero qua dentro" : Nella casa del Grande Fratello è guerra aperta tra Simone Coccia e Luigi Favoloso. I due sono ai ferri corti da giovedì notte quando secondo indiscrezioni (non c’era la diretta televisiva) sarebbero stati protagonisti di un acceso scontro verbale. A diverse ore di distanza, il compagno di Stefania Pezzopane ha confermato ad Alberto la situazione di tensione in atto: “Non mi saluta, ma che ca**o me ne fotte. Non me ne fotte proprio. Lunedì ...

Baye Dame Dia/ Il ragazzo torna in tv dopo l'espulsione al Grande Fratello (Verissimo) : Baye Dame Dia, il ragazzo italo-senegalese torna in televisione dopo l'espulsione dal Grande Fratello per gli atti di bullismo verso Aida Nizar. Cosa racconterà su Canale 5? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 : colpi di scena nella prossima puntata Video : Il programma più to nelle ultime settimane è senza ombra di dubbio il Grande Fratello. Giunto alla sua quindicesima edizione, gli autori del programma hanno ben deciso di affidare le redini dello stesso nelle mani esperte di Barbara D'Urso. Nonostante sia impegnata su due fronti importanti quali Pomeriggio 5 e Domenica Live, la Carmelita nazionale ha accettato di buon grado di ritornare nello show che l'ha resa celebre, quindici anni fa, nelle ...

Rissa al Grande Fratello 2018?/ Favoloso offende la Pezzopane e Simone sbotta : “Mi hanno retto - altrimenti...” : Grande Fratello 2018, passione alle stelle tra Filippo Contri e Lucia Orlando: durante la notte quasi Rissa nella Casa tra Simone e Favoloso che ha offeso la Pezzopane.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 22:50:00 GMT)

RISSA AL Grande Fratello 2018?/ Favoloso offende la Pezzopane e Simone sbotta : “Ha fatto una figura di m...” : GRANDE FRATELLO 2018, passione alle stelle tra Filippo Contri e Lucia Orlando: durante la notte quasi RISSA nella Casa tra Simone e Favoloso che ha offeso la Pezzopane.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:44:00 GMT)

VERONICA SATTI BESTEMMIA IN DIRETTA?/ Grande Fratello 2018 : il pubblico vuole la squalifica : VERONICA SATTI BESTEMMIA al Grande Fratello 2018: il popolo del web non perdona e chiede a gran voce la squalifica della figlia di Bobby Solo. Barbara D'Urso accontenterà il pubblico?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:27:00 GMT)

Baye Dame si confessa : 'Grande Fratello da sogno a incubo. Aida ha una maschera' : Uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello, Baye Dame, sarà ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda il 5 maggio 2018. Il concorrente squalificato dal Grande Fratello 2018 ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso si collega in diretta con la casa a Pomeriggio 5 : 'Vuole il mio c***' - sconcerto : Il Grande Fratello gioca un brutto scherzo a Barbara D'Urso . A Pomeriggio 5 la conduttrice ne ha viste e sentite tante, ma questa le batte tutte. In collegamento in diretta con la casa del GF15 , che ...

Baye Dame si confessa : «Grande Fratello da sogno a incubo. Aida ha una maschera» : Uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello, Baye Dame , sarà ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda il 5 maggio 2018. Il concorrente squalificato dal Grande Fratello 2018 ...

Isola dei famosi e droga - la modella nei guai : 23 arresti per cocaina a Milano - tra i clienti ex del Grande Fratello : Una ex star dell' Isola dei famosi coinvolta in una brutta storia di spaccio di droga a Milano . È il risultato della inchiesta The Hole , che ha portato a 23 arresti per traffico di cocaina e che ha ...

Grande Fratello 15 : colpi di scena nella prossima puntata : Il programma più seguito nelle ultime settimane è senza ombra di dubbio il Grande Fratello. Giunto alla sua quindicesima edizione, gli autori del programma hanno ben deciso di affidare le redini dello stesso nelle mani esperte di Barbara D'Urso. Nonostante sia impegnata su due fronti importanti quali Pomeriggio 5 e Domenica Live, la Carmelita nazionale ha accettato di buon grado di ritornare nello show che l'ha resa celebre, quindici anni fa, ...

Grande Fratello - spento il microfono a Simone Coccia Colaiuta. Rivolta : 'È la prova del complotto - gli autori...' : Al Grande Fratello autori e regia non vogliono far sapere cos'è accaduto veramente? O peggio: vogliono nasconderlo per salvare Luigi Favoloso ? Il sospetto corre sui social e la prova sarebbe l'...

Grande Fratello - Luigi Favoloso di notte insulta Stefania Pezzopane - scatta la rissa con Simone Coccia Colaiuta : Ubriaco e molesto: Luigi Favoloso semina il panico al Grande Fratello e insulta in libertà Stefania Pezzopane , la deputata del Pd fidanzata del coinquilino Simone Coccia Colaiuta . È stato lo stesso ...

POMERIGGIO 5 - GAFFE NEL COLLEGAMENTO CON Grande FRATELLO/ Video - Matteo Gentili : “Angelo vuole il mio ca**o” : POMERIGGIO 5 torna in onda con l'ultima puntata della settimana e tante esclusive di Barbara D'Urso che anche oggi ha fatto la sua lezione di danza e la sua doppia colazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:01:00 GMT)