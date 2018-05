Gp Spagna - Marquez vola nelle terze libere : Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) – nelle terze libere della MotoGp a Jerez de la Frontera lo spagnolo della Honda, Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo in 1.37.702, precedendo la Honda di Cal Crutchlow a +0.271 e la Suzuki di Andrea Iannone a +0.287. In quarta posizione ha chiuso il francese Johann Zarco con la Monster Yamaha Tech 3, seguito dalla Ducati di Jorge Lorenzo. Il sesto tempo è stato messo a segno da Jack ...

MotoGp Spagna - Libere 3 : gran Marquez - Rossi 7° : JEREZ - Nelle Libere 3 miglior tempo per Marquez , che macina decimi con una facilità impressionante e si dimostra in gran forma. 2° Crutchlow a 271 millesimi dal pilota spagnolo della Honda. Bene la ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez inarrestabile nelle FP3. 7° Valentino Rossi - Andrea Dovizioso costretto alla Q1! : Marc Marquez continua a dominare, Suzuki in crescita esponenziale, arranca la Yamaha, in crisi Andrea Dovizioso. Questo, in estrema sintesi, l’esito delle prove libere 3 della MotoGP nel GP di Spagna a Jerez. A fare la differenza, ancora una volta, è una Honda che in questo momento appare una spanna sopra la concorrenza. Marquez, completamente a suo agio con la moto giapponese, fa il bello ed il cattivo tempo, risultando imprendibile sia ...