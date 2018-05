Gp di Spagna | Marquez da record nelle terze libere | Dovizioso fuori dalla top ten

LIVE Moto2 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : Baldassarri spaventoso nelle FP3 - Pasini terzo - Alex Marquez - 5° - con caduta : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Spagna 2018 , quarta prova del Mondiale di Moto2 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia ...

MotoGp : Spagna - terze libere a Marquez : Con il tempo di 1'37"702 il campione del mondo in carica ha limato oltre due decimi al precedente limite, firmato da Jorge Lorenzo nel 2015, quando ottenne la pole in 1'37"910. Fuori dai migliori 10 ...

Gp Spagna - Marquez vola nelle terze libere : Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) – nelle terze libere della MotoGp a Jerez de la Frontera lo spagnolo della Honda, Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo in 1.37.702, precedendo la Honda di Cal Crutchlow a +0.271 e la Suzuki di Andrea Iannone a +0.287. In quarta posizione ha chiuso il francese Johann Zarco con la Monster Yamaha Tech 3, seguito dalla Ducati di Jorge Lorenzo. Il sesto tempo è stato messo a segno da Jack ...

MotoGp Spagna - Libere 3 : gran Marquez - Rossi 7° : JEREZ - Nelle Libere 3 miglior tempo per Marquez , che macina decimi con una facilità impressionante e si dimostra in gran forma. 2° Crutchlow a 271 millesimi dal pilota spagnolo della Honda. Bene la ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez inarrestabile nelle FP3. 7° Valentino Rossi - Andrea Dovizioso costretto alla Q1! : Marc Marquez continua a dominare, Suzuki in crescita esponenziale, arranca la Yamaha, in crisi Andrea Dovizioso. Questo, in estrema sintesi, l’esito delle prove libere 3 della MotoGP nel GP di Spagna a Jerez. A fare la differenza, ancora una volta, è una Honda che in questo momento appare una spanna sopra la concorrenza. Marquez, completamente a suo agio con la moto giapponese, fa il bello ed il cattivo tempo, risultando imprendibile sia ...