Governo | si apre uno spiraglio nello stalloM5s | “Salvini? Proposta tardiva ma valutiamo”

Il M5s ribadisce : 'no a Governo di tradimento'. Ma apre spiraglio a Salvini : valutiamo il suo appello : L'ultimo appello del leader leghista era per un governo di tregua con premier del centrodestra. 'L'offerta arriva in ritardo', spiega il senatore Vito Crimi, mettendo però in dubbio la credibilità di ...

Salvini apre ad un Governo a tempo : "Con M5s fino a dicembre - riscriviamo legge elettorale" : "L'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludiamo qualsiasi governo tecnico alla Monti. Ribadisco l'invito ai Cinque stelle a ragionare su come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi per un...

Salvini riapre il forno di Governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

Lega apre a Governo di scopo - il Quirinale ci riflette : Il Movimento 5 stelle è furibondo dopo i tanti tentativi falliti e se la prende con Matteo Renzi paragonandolo a Massimo D'Alema che trama nell'ombra. Luigi Di Maio insiste per tornare alle urne ...

Martina apre al referendum fra gli iscritti al PD sul Governo coi 5 Stelle : Il segretario reggente del Partito Democratico spiega: "La direzione del 3 maggio non deciderà se fare o non fare governo coi 5 Stelle, ma verificherà solo se ci sono le condizioni per trattare". E apre alla possibilità di un successivo referendum fra iscritti del PD.Continua a leggere

Renzi chiude a Di Maio - Berlusconi apre ad un Governo di minoranza : Naufraga l’intesa di Governo M5S-Pd. “Ma come è possibile che dopo aver condotto una campagna elettorale solo per mandare a

Governo : Salvini pensa alle elezioni - Renzi apre al M5S? : Segui su Blasting News il Live sulla giornata politica, con le trattative per la formazione di un Governo. #diretta

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Governo con i 5 Stelle - nel Pd si apre spiraglio nel muro di Renzi : ROMA I l mondo Renziano è attraversato da correnti che procedono, come nella Smisurata preghiera di Fabrizio De André, in direzione ostinata e contraria. E lo stesso Matteo Renzi, consapevole che «la partita è ...

Usa : giudice riapre su Daca - dà a Governo 90 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

ACORDO PD M5S/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Governo - Luigi Di Maio apre al Pd : 'Con la Lega abbiamo chiuso'. Salvini : 'Ora i grillini amoreggiano con Renzi. Incoerenti' : Ma nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può dare un Governo a questo Paese da solo. Per questo abbiamo ribadito la disponibilità' a un confronto con il Pd. ' Chiedo al Pd di venire al ...

