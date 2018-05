Governo | Sergio Mattarella pensa a un premier donna | la rosa dei nomi

Governo - Sergio Mattarella pensa a un esecutivo 'pop' : Lunedì sera sapremo. Se, come pare probabile, Sergio Mattarella rifiuterà l'incarico a Matteo Salvini e darà corso a quello che è stato variamente definito 'Governo del presidente', 'Governo di tregua'...

Governo - perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Vaticano - Governo : preghiere per il presidente Sergio Mattarella : preghiere per un governo anche dal Vaticano . Non è uno scherzo, ma quanto ha affermato il sostituto alla Segreteria di Stato della Santa Sede , monsignor Angelo Becciu . 'Speriamo e ci auguriamo che ...

Sergio Mattarella - il Governo di tregua con Alessandro Pajno premier tecnico. Ecco le alternative politiche : Si va verso il 'governo di tregua' di Sergio Mattarella , ma si tratterà ora di capire chi piazzerà il capo dello Stato a Palazzo Chigi. Nella mente del presidente, spiega un retroscena di Augusto ...

Sondaggio Youtrend : gli italiani vogliono un Governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Sergio Mattarella - le strade senza accordo tra M5s e Pd : resta il Governo di Gentiloni o 'l'ipotesi sciaguratissima' : Una fiducia 'di facciata', quella di Sergio Mattarella . Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, che gli umori del Colle li sa cogliere da anni e anni, è convinto che il presidente stia ...

Lega - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che ora che si parla del Governo Pd-M5s...' : Dalla Lega un brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che quando bisognava consultarsi sul governo M5S-Lega - riflettono gli uomini di Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero - ...

Consultazioni - il retroscena su Sergio Mattarella : disposto a concedere più tempo per il Governo M5s-Pd : Pronti a tutto pur di non far governare Matteo Salvini e centrodestra. Secondo il Corriere della Sera , Sergio Mattarella sarebbe discosto a concedere più tempo all'esploratore Roberto Fico , ...

Matteo Renzi - retroscena Pd : 'Furibondo con Sergio Mattarella'. Governo con il M5s - la manina del Quirinale : I retroscena del Pd parlano di un Matteo Renzi furioso. Il segretario Maurizio Martina non aveva nemmeno fatto in tempo a proporre una cauta apertura verso il Movimento 5 Stelle che i Renziani duri e ...

Molise - Giorgia Meloni : 'Gli italiani vogliono un Governo di centrodestra - Sergio Mattarella lo rispetti' : Altro che artifizio elettorale , caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne', afferma la capogruppo alla ...

Sergio Mattarella - il piano per dare il mandato a Roberto Fico e fare un Governo M5s-Pd : esclusi Lega e centrodestra : Sergio Mattarella potrebbe affidare già oggi lunedì 23 aprile l'incarico a Roberto Fico : avrà il computo di testare le intenzioni di Pd e Liberi e uguali. Del resto una soluzione per un governo Lega-...

Luigi Bisignani - Sergio Mattarella è nei guai : la guerra dentro il Quirinale suo prossimo Governo : 'A Sergio Mattarella non sta andando bene come sperava'. La fotografia di Luigi Bisignani sullo stallo che sta condannando l'Italia a non avere un governo è impietosa, e sul Tempo 'l'uomo che ...

Governo - la carta estrema di Sergio Mattarella dopo il terremoto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Deciderà entro due giorni, Sergio Mattarella . Ma l'accelerazione imprevista di Silvio Berlusconi , che ha di fatto spinto Matteo Salvini tra le braccia di Luigi Di Maio , complica non poco i giochi ...

Consultazioni - la mossa anomala di Sergio Mattarella : già pronto l'uomo del Governo degli orrori : Una 'mossa anomala', quella di Sergio Mattarella , che ora assume un significato chiaro. Il presidente della Repubblica ha dato mandato esplorativo a Elisabetta Casellati , limitato però al solo ...