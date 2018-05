Governo | ore di riflessione per M5s e Lega prima delle ultime consultazioni

Governo - percorso molto stretto per il Quirinale : tra 48 ore la decisione di Mattarella : Dopo un rapido, ultimo giro di consultazioni lunedì, In caso di fumata nera, due le ipotesi: nuove elezioni dopo l'estate o Governo di tregua e voto nella primavera del prossimo anno -

'Serve Governo autorevole per rilanciare il Sud Italia' : Serve, da subito, al nostro Paese " ha concluso Siclari un governo che dia soluzioni alle emergenze dal rilancio dell'economia riducendo le tasse, alla sicurezza dei cittadini bloccando l'...

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista Iwobi frena. Governo - Fraccaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

L'ex vice del dittatore : "Il Governo è una mafia ma ha i mesi contati" : Dopo questi ultimi giorni 'è finito il sogno degli industriali che avevano coltivato l'illusione di separare l'economia dalla democrazia perché Ortega non potrà più, come fatto sinora, assicurare la ...

Governo di tregua poi voto a ottobre : perché secondo Mattarella è l'ipotesi "peggiore" : Dopo due mesi di calma serafica dal Colle inizia a trapelare insofferenza. Ultimo giro di consultazioni I partiti hanno i giorni contati. Le loro liti, i veti, gli insulti, i finti accordi, le lotte intestine...

M5s operazione rebranding : da forza di Governo a di nuovo sulle barricate - per ottenere il voto subito. Ma serpeggia qualche malumore : È il giorno della ristrutturazione del marchio. Dopo quasi due mesi di tentativi anche fortemente criticati (da avversari politici come da una fronda interna) di arrivare alla composizione di un governo, il Movimento 5 stelle ha rispolverato i panni barricaderi e scelto di andare alla lotta. Il mirino è fissato con decisione sul ritorno alle urne. Perché le speranze che il forno con la Lega torni a cucinare il suo pane sono ...

Taj Mahal - è allarme per il colore del marmo : la Corte suprema scrive al Governo : È uno dei monumenti più famosi e romantici del mondo. Ma è scattato un vero e proprio allarme per il Taj Mahal, il mausoleo costruito ad Agra nel 1632 dall’imperatore mughul Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal, perché il candido marmo che ha contribuito alla sua fama universale starebbe cambiando colore diventando più scuro. E così, prendendo atto delle denunce sul deterioramento del monumento, la Corte suprema ha scritto al governo ...

I renziani : niente conte in Direzione. Sito con i favorevoli a Governo con M5S - è polemica : Il testo spiega che deputati e senatori «non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il Sito che mappa le posizioni in Direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

Direzione Pd - i renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a Governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd alla vigilia della Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...

I renziani : “Niente conte in Direzione”. Polemica sul sito che elenca i favorevoli a Governo con M5S : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

Governo - l'ombra di Giorgio Napolitano e Mario Monti sul Quirinale : verso 'uno sciagurato errore' : ... a ragion di logica, permettere di verificare l'ipotesi di un Governo a guida centrodestra, l'unica ancora non esplorata nonostante parliamo della prima, dopo il Friuli consolidata, forza politica. ...