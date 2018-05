Governo | Mattarella studia nomi | cerca una figura terza

Governo - Sergio Mattarella pensa a un premier donna : la rosa dei nomi : La politica deve farsene carico. È suonata la campanella della ricreazione, fanno sapere dal Colle. E se i leader dei partiti non sono disponibili a collaborare, benissimo. Ma stavolta devono ...

Governo - percorso molto stretto per il Quirinale : tra 48 ore la decisione di Mattarella : Dopo un rapido, ultimo giro di consultazioni lunedì, In caso di fumata nera, due le ipotesi: nuove elezioni dopo l'estate o Governo di tregua e voto nella primavera del prossimo anno -

Governo - Sergio Mattarella pensa a un esecutivo 'pop' : Lunedì sera sapremo. Se, come pare probabile, Sergio Mattarella rifiuterà l'incarico a Matteo Salvini e darà corso a quello che è stato variamente definito 'Governo del presidente', 'Governo di tregua'...

Trattative Governo : Mattarella traccia l'identikit del nuovo premier [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre più determinato - in assenza di una maggioranza chiusa e confezionata - a mettere in campo un 'suo' premier di garanzia. Si trattera' di una figura 'neutrale', un personaggio superpartes, inattaccabile, meglio ancora se con una certa notorieta', senza l'ombra del sospetto di una ...

Trattative Governo : Mattarella traccia l'identikit del nuovo premier [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre più determinato - in assenza di una maggioranza chiusa e confezionata - a mettere in campo un 'suo' premier di garanzia. Si tratterà di una figura 'neutrale', un personaggio superpartes, inattaccabile, meglio ancora se con una certa notorietà, senza l'ombra del sospetto di una gestione della campagna elettorale a favore ...

Governo - perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Governo : Martina - Pd contribuirà a sforzo Mattarella : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Noi cercheremo di contribuire allo sforzo che il Presidente della Repubblica sta facendo in questa particolare situazione. Lo abbiamo fatto dal primo minuto, immediatamente dopo il 4 di marzo e intendiamo con coerenza sviluppare questo nostro lavoro”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Tg1. L'articolo Governo: Martina, Pd contribuirà a sforzo Mattarella sembra essere il ...

Salvini pensa all'incarico di Governo ma non convince Mattarella Video : L’intricata situazione sulla composizione del prossimo governo nazionale, non sembra trovare ancora soluzione. La direzione del Partito Democratico convocata oggi ha messo la parola fine al dialogo con i 5 stelle [Video]; mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca una soluzione per evitare che si torni a nuove elezioni senza una nuova legge elettorale. Si rischierebbe infatti di avere un risultato similare a quello maturato il ...

Salvini rilancia un Governo Lega-M5s fino a dicembre : "Ho un premier per Mattarella" : La Lega alle prossime consultazioni chiederà a Mattarella di dare incarico a un governo che parta dal centrodestra col sostegno del M5S che faccia "poche cose fatte bene fino a dicembre, approvare una legge elettorale su...

Vaticano - Governo : preghiere per il presidente Sergio Mattarella : preghiere per un governo anche dal Vaticano . Non è uno scherzo, ma quanto ha affermato il sostituto alla Segreteria di Stato della Santa Sede , monsignor Angelo Becciu . 'Speriamo e ci auguriamo che ...

Sergio Mattarella - il Governo di tregua con Alessandro Pajno premier tecnico. Ecco le alternative politiche : Si va verso il 'governo di tregua' di Sergio Mattarella , ma si tratterà ora di capire chi piazzerà il capo dello Stato a Palazzo Chigi. Nella mente del presidente, spiega un retroscena di Augusto ...

Governo - Mattarella riflette : Salvini vuole l'incarico - il M5S si spacca? [LIVE] : In tal caso inoltre, l'ex segretario del PD sarebbe intenzionato a gestire in prima persona le trattative, tornando al centro della scena politica. 09:39 - Dalle parti del Quirinale in questo momento ...

Sondaggio Youtrend : gli italiani vogliono un Governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Governo di tregua - Mattarella pronto al piano B. E spunta l'ipotesi Lucrezia Reichlin : Più di sessanta giorni a disposizione. Sei incontri al Quirinale, quattro con i presidenti delle Camere e una valanga di incontri, riunioni di partito, interviste e dichiarazioni. La misura...