Governo | gli occhi del M5s puntati su Salvini | no a ribaltoni In attesa del Colle

Il M5s ribadisce : 'no a Governo di tradimento'. Ma apre spiraglio a Salvini : valutiamo il suo appello : L'ultimo appello del leader leghista era per un governo di tregua con premier del centrodestra. 'L'offerta arriva in ritardo', spiega il senatore Vito Crimi, mettendo però in dubbio la credibilità di ...

Governo - Crimi - M5s - : proposta Salvini in ritardo - vogliamo fatti : Roma, 5 mag. , askanews, 'La proposta di Salvini è abbastanza in ritardo, va presa in considerazione ma è in ritardo e poi è credibile? E' il Salvini di un mese fa o di un giorno fa? o quello che ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui non si riesce a formare il Governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

[Il retroscena] Salvini contro tutti - convince solo Confalonieri. "Non voglio le dame di Bruxelles al Governo" : "Con Silvio Berlusconi ci siamo sentiti e ci dobbiamo vedere nel fine settimana. Tra noi ci sono telefonate quotidiane". Quando Matteo Salvini è ricomparso dopo un lunghissimo consiglio federale della ...

"Governo fino a dicembre per fare la legge elettorale e bloccare gli aumenti Iva" : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo "entro ...

Governo : Di Maio - arginare M5S costringe Colle a scegliere : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Le forze politiche in questo momento stanno mettendo il Presidente della Repubblica in condizione di dover scegliere, perché le forze politiche stanno arginando il M5S dal Governo”. Lo afferma Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio. Questo, per il capo politico del M5S, “significherà dover chiamare in causa i cittadini”. L'articolo Governo: Di Maio, arginare M5S costringe Colle a ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un Governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Renzi attacca M5S : ora che il Governo si allontana sbroccano. Ma Franceschini : sbagli : Dopo essere riuscito a fermare sul nascere l'ipotesi di un confronto tra Pd e 5Stelle , Matteo Renzi rincara la dose in ragione del ritorno movimentista dei grillini: 'Per due mesi hanno fatto i bravi,...

Sondaggio Youtrend : gli italiani vogliono un Governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Pd - Vauro vs Fiano : “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” : A L’aria che tira (la7) va in scena lo scontro tra Vauro Senesi e il deputato dem Emanuele Fiano. Tema del confronto lo stallo di Governo alla vigilia delle consultazioni di Mattarella L'articolo Pd, Vauro vs Fiano: “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Travaglio : “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti - questo manicomio che chiamiamo Pd” : A Otto e Mezzo (La7) il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio attribuisce al Pd la colpa della difficile situazione politica: “Oggi il Pd ha dato le ultime prove di follia” L'articolo Governo, Travaglio: “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti, questo manicomio che chiamiamo Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Mattarella concede ancora due giorni agli schieramenti. Lunedì rapide consultazioni : Non si può procastinare oltre, il Paese ha bisogno di un Governo. Lo sa bene Mattarella che ha dato ai partiti ancora due giorni di tempo per uscire dall'impasse.

M5s : 'No ad un Governo di tregua - meglio il voto' : Roma, 4 mag. , askanews, I governi tecnici, di 'tregua', di transizione, del presidente 'sono fatti per tirare a campare e gli italiani non ce la fanno più, preferisco andare a votare'. Lo ha detto, ...