Governo | Crimi | proposta Salvini arriva in ritardo 2

Governo di sei mesi Lega-M5s? Crimi : “Proposta di Salvini? L’offerta è arrivata troppo in ritardo - ma è da valutare” : Ieri la chiusura netta alla mossa di Salvini. Oggi qualcosa di molto simile, anche se qualcuno potrebbe comunque intravedere uno spiraglio. Il riferimento è alle parole del senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, che intervistato da Maria Latella su Sky Tg24 non ha chiuso totalmente alla proposta del leader del Carroccio, che ha messo sul tavolo un esecutivo M5s-Lega di sei mesi. “La risposta a Salvini è da valutare ma la sua offerta ...

Stallo Cinquestelle-Lega sul Governo. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : «Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

Stallo Cinquestelle-Lega sul Governo. Crimi : 'Salvini tardivo'. Ma si tratta : Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto'. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervistà ...

Governo a termine - M5S all'attacco Crimi : 'Salvini tardivo'. Ma si tratta : Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto'. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervistà ...

Governo a termine - M5S all'attacco. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto'. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervistà ...

Governo - Crimi - M5s - : proposta Salvini in ritardo - vogliamo fatti : Roma, 5 mag. , askanews, 'La proposta di Salvini è abbastanza in ritardo, va presa in considerazione ma è in ritardo e poi è credibile? E' il Salvini di un mese fa o di un giorno fa? o quello che ...

Governo a termine - M5S all'attacco. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : «Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

Governo : Crimi - proposta Salvini arriva in ritardo : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – “Credo che la proposta di Salvini arrivi in ritardo. Di quale Salvini stiamo parlando? E’ credibile quando dice queste cose? Lo vogliamo vedere alla prova dei fatti”. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de ‘L’intervista’ di Maria Latella, su Sky Tg 24, ribadendo che la condizione posta dai Cinquestelle per un Governo con ...

Ex Ad di Volkswagen incriminato per frode per il Dieselgate - Crisi Catalogna - L'ultimo tentativo di Mattarella per formare un Governo - ... : © Agenzia Nova " Riproduzione riservata Francia-Germania, i ministri dell'economia puntano a una 'posizione franco-tedesca comune' 04 mag 11:02 , Agenzia Nova, Il ministro francese dell'Economia, ...

Il Nicaragua deve fare luce sui crimini del Governo Ortega : Per stabilire la verità e la giustizia e riportare la democrazia nel paese serve un’indagine della Commissione interamericana per i diritti umani. Leggi

Governo : Savino (FI) a Crimi - pre-veti inaccettabili : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – ‘Ancora non è stato neppure affidato dal Presidente della Repubblica Mattarella l’incarico esplorativo al presidente del Senato Alberti Casellati, che già il senatore M5S Crimi pone un pre-veto contro il presidente Berlusconi. E’ non solo inaccettabile nei nostri confronti ma denota quanto scarsa sia la considerazione dei grillini verso le Istituzioni”. Lo afferma Elvira Savino, deputata ...

Governo - Crimi : resta veto su Berlusconi : 10.32 Al presidente del Senato Elisabetta Casellati, convocata per le 11 dal Presidente della Repubblica al Quirinale "ripeteremo che il veto su Silvio Berlusconi rimane". Lo ha detto a Radio anch'io su Radio Rai Vito Crimi,senatore del Movimento 5 Stelle,secondo quanto si legge sul profilo Twitter della trasmissione.

Parlamento : Crimi vede Molteni - subito al lavoro in attesa Governo : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Oggi ho incontrato il presidente della commissione Speciale, Nicola Molteni, mio omologo alla Camera, per coordinare il lavoro sui provvedimenti legislativi che entrambi gli organi parlamentari inizieranno ad esaminare. Ciò in modo che il Parlamento, in attesa che si formi il nuovo governo, possa essere già operativo e incominciare a lavorare”. Lo scrive il senatore M5S Vito Crimi, a capo della ...

Governo : Crimi - non siamo più dei marziani - P.Chigi ci spetta (2) : (AdnKronos) – Rivendicando la premiership per il Movimento. “Ci siamo presentati agli italiani con un programma, un premier e una squadra – mette in chiaro il senatore grillino – Ferme restando le prerogative del Capo dello Stato, mantenere questo caposaldo ci sembra rispettoso del voto di 11 milioni di persone”. L'articolo Governo: Crimi, non siamo più dei marziani, P.Chigi ci spetta (2) sembra essere il primo su ...