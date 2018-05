Governo a termine | M5S all' attacco Crimi | ' Salvini tardivo' Ma si tratta

Salvini rilancia : « Governo a termine con i Cinquestelle - no a premier tecnici» : In precedenza Di Maio aveva definito ogni i potesi di governo tecnico un «tradimento del popolo». Sia Grillo (che torna a chiedere un referendum sull’euro) che Salvini tornano ai toni populisti

Governo - Salvini apre a M5s : "Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene" : Da Ischia il leghista apre a Di Maio in vista del prossimo incontro ma avverte: "Se è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo". Poi rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier".