Google potrebbe rinnovare l’app One Today

Google al lavoro sui social game : il primo potrebbe arrivare in estate : Google starebbe lavorando ad una serie di social game, con il lancio di un primo titolo previsto per la prossima estate. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Google al lavoro sui social game: il primo potrebbe arrivare in estate proviene da TuttoAndroid.

Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart : Disponibile da febbraio in versione beta privata, Google Reply nei giorni scorsi ha ricevuto un update con cui sono state introdotte alcune novità L'articolo Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart proviene da TuttoAndroid.

Google Fuchsia potrebbe essere compatibile con le app Android : Partendo da questo presupposto, la possibilità di caricare le app su un altro sistema operativo , Google Fuchsia in questo caso, potrebbe aprire un mondo nuovo. Si parla di questa possibilità da ...

Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani : A distanza di diversi mesi dal lancio dei Google Pixel 2, il colosso di Mountain View ha deciso di risolvere uno dei principali bug della feature Now Playing L'articolo Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani proviene da TuttoAndroid.

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P L'articolo I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe dividere le patch di sicurezza per aggiornamenti più veloci : Appunto, in un mondo ideale. Sono pochissimi i produttori in grado di riuscire ad offrire questo grado di tempestività. In alcune situazioni ci si trova davanti a ritardi anche di 6 o 7 mesi. Per ...

Google potrebbe dividere le patch di sicurezza per velocizzare ulteriormente gli aggiornamenti : Google starebbe pensando alla possibilità di dividere le patch di sicurezza, separando quelle destinate al framework Android da quelle dei vendor. L'articolo Google potrebbe dividere le patch di sicurezza per velocizzare ulteriormente gli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi potrebbe presto permettere di cancellare i dati dei singoli giochi : L'analisi del recente aggiornamento di Google Play giochi 5.6 mostra che presto potrebbe essere possibile cancellare i dati relativi a ogni singolo gioco anziché l'intero profilo utente. L'articolo Google Play giochi potrebbe presto permettere di cancellare i dati dei singoli giochi proviene da TuttoAndroid.

Un Google Pixel di fascia media potrebbe debuttare tra qualche mese : Secondo alcune indiscrezioni sembra che Google possa commercializzare un Google Pixel di fascia media e dal prezzo più abbordabile in alcuni mercati: ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane, visto che il presunto lancio sarebbe previsto per l'estate. L'articolo Un Google Pixel di fascia media potrebbe debuttare tra qualche mese proviene da TuttoAndroid.

Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 : Alcuni dettagli intravisti sul file APK originale del Pixel Launcher fanno pensare a una barra di ricerca rinnovata. Il noto Launcher di Google potrebbe introdurre la novità in occasione del lancio dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, variazione che potrebbe fungere da esempio per un design tutto nuovo del Google Pixel Launcher. L'articolo Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 proviene da ...

Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android : Google potrebbe essere obbligata a dovere versare ad Oracle Corp. miliardi di dollari per danni in virtù di una sentenza di una Corte d'Appello Federale L'articolo Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe acquisire Lytro - la startup delle foto messe a fuoco dopo lo scatto : Lytro sarebbe sulla lista della spesa di BigG, azienda che ha inventato la tecnologia che permette di mettere a fuoco una foto dopo averla scattata

Google potrebbe acquisire Lytro - la startup delle foto messe a fuoco dopo lo scatto : (foto: Alessio Jacona) L’ultima società finita nel mirino dello shopping di Google potrebbe avere un nome noto: è quello di Lytro. La startup negli anni scorsi si è conquistata la luce dei riflettori per aver prodotto due modelli di fotocamera basati sulla promettente tecnologia light field, che anziché trattare la luce memorizzandone le informazioni utilizzando pixel su una superficie bidimensionale, si concentra sul comportamento dei ...