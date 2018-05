God of War farà scuola grazie al coraggio di Sony Santa Monica - editoriale

God of War arriva su Adult Swim - Kratos e Atreus protagonisti della nuova gag : God of War è stato al centro di una colossale campagna di marketing che ha promosso i forti valori del gioco, ma lo spot più geniale che ha come protagonisti Kratos e Atreus potrebbe essere quello appena pubblicato da Adult Swim, dove i due si cimentano in sport decisamente "mortali" come il basket e il gaming, anche se con scarsi risultati.Come riporta VG24/7, il video ha lo scopo principale di promuovere il gioco e la sua incredibile resa su ...

God of War è un successo anche su Twitch : il titolo è nella top 10 dei più seguiti ad aprile : Nonostante non sia passato molto tempo dal lancio dell'apprezzatissimo God of War, il titolo ha raggiunto la posizione numero otto nei giochi più visti su Twitch per aprile, secondo il sito di statistica Newzoo.Come riporta Twinfinite, con un totale di 19,9 milioni di visualizzazioni totali, God of War ha raggiunto il picco proprio dietro Counter-Strike: Global Offensive e prima di World of Warcraft. È un'impresa impressionante considerando che ...

Cosa arriverà in God of War con i prossimi aggiornamenti? : God of War è uscito da meno di due settimane, ma dopo una straordinaria accoglienza da parte della critica e vendite da record, il team di Santa Monica Studio ha ora deciso di volgere la sua attenzione al futuro. In un post sul proprio blog ufficiale, la software house ha annunciato i piani dei contenuti in arrivo con i prossimi aggiornamenti: su tutti, l'attesa e voluta Photo Mode. Inoltre, i reclami da parte dei giocatori sulle dimensioni ...

God of War è uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni : È l'ultimo capitolo di una storica serie di avventura e combattimento, ma ha una storia diversa e da settimane se ne parla benissimo The post God of War è uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni appeared first on Il Post.

God of War ha venduto più di 3 - 1 milioni di copie in tre giorni dal lancio - diventando il first party venduto più velocemente su PS4 : Nei giorni che hanno preceduto il lancio di God of War si respirava forte l'aria del grande successo annunciato, ma i dati di vendita appena pubblicati da Sony confermano ufficialmente l'incredibile risultato raggiunto dal gioco sviluppato da Santa Monica Studio.Le vendite globali di God of War hanno infatti superato nei primi tre giorni successivi al lancio i 3,1 milioni di copie, facendone così il gioco first party venduto più velocemente su ...

God of War ha venduto 3 - 1 milioni di copie in tre giorni dal lancio - diventando il first party venduto più velocemente su PS4 : Nei giorni che hanno preceduto il lancio di God of War si respirava forte l'aria del grande successo annunciato, ma i dati di vendita appena pubblicati da Sony confermano ufficialmente l'incredibile risultato raggiunto dal gioco sviluppato da Santa Monica Studio.Le vendite globali di God of War hanno infatti superato nei primi tre giorni successivi al lancio i 3,1 milioni di copie, facendone così il gioco first party venduto più velocemente su ...

God of War : la mascolinità - la maturazione e l'evoluzione di Kratos secondo Cory Barlog : Che il Kratos proposto all'interno dell'ultimo capitolo di God of War (non perdetevi la nostra guida) sia un Kratos diverso da quelli visti in precedenza è palese ed evidente semplicemente dando un'occhiata ai vari trailer pubblicati da Sony e Santa Monica Studio.Lo spartano si è evoluto, maturando e proponendo anche un tipo di mascolinità decisamente diverso. Il game director del gioco, Cory Barlog, ha discusso proprio di questo aspetto in ...

God of War o Nintendo Labo? No - in Giappone domina Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 : Che il mercato Giapponese faccia spesso storia a sé è cosa risaputa e in molti casi i titoli a dominare in questa nazione sono decisamente diversi da quelli che fanno il botto in occidente. Con l'uscita di due grandi prodotti di due compagnie nipponiche come Sony e Nintendo ci si aspetterebbe un dominio assoluto da parte di uno di essi ma la classifica riportata da Gematsu mostra dei risultati molto diversi.Certo God of War e Nintendo Labo non ...

God of War : gli sviluppatori di Sony Santa Monica al lavoro su una serie di aggiornamenti : God of War, sin dal lancio, ha ricevuto varie patch correttive come saprete, Sony Santa Monica ha pubblicato alcuni update per perfezionare e rendere sempre più stabile l'apprezzata esclusiva PS4 (avete già letto la nostra guida?).Il supporto in seguito all'uscita di God of War, fino ad ora, è stato notevole e, più avanti, è previsto un update più corposo che introdurrà la Photo Mode. Ora, attraverso l'account Twitter, Sony Santa Monica ha ...

"Altri 5 God of War? A essere onesti mi ucciderebbero - letteralmente" : God of War (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) è uscito solo da poco più di una decina di giorni e mentre in molti si stanno ancora godendo l'ottimo lavoro di Santa Monica Studio, nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del possibile futuro del franchise. Un futuro che a quanto pare potrebbe tradursi in ben 5 sequel. Ma è davvero così?Barlog ha ripreso proprio quel passaggio dell'intervista pubblicata da Kotaku chiarendo la situazione ...

God of War - Playstation 4/ Arriva l'easter egg di Avengers : Infinity War con il Guanto dell'infinito : God of War, Playstation 4: Arriva l'easter egg di Avengers: Infinity War con il Guanto dell'infinito. Nuove sorprese nel videogioco dell'anno in esclusiva per la Sony.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:41:00 GMT)

God of War : 5 sequel all'orizzonte : God of War è stato ampiamente apprezzato da pubblico e critica, per cui l'annuncio da parte del director del gioco di ben cinque sequel programmati è senz'altro una piacevole sorpresa per tutti gli appassionati del genere, riporta VG247.La notizia è stata diffusa da Cory Barlog in persona, durante un'intervista con Kotaku. Kratos ha ancora molte avventure da vivere e, a quanto pare, gli sviluppatori tutta la voglia di narrarcele. Il team ha già ...

God of War Guida : Come ottenere il guanto dell’infinito : Proseguiamo con le Guide su God of War svelandovi l’esistenza di un Easter Egg proveniente dal mondo degli Avengers, ci stiamo riferendo al guanto dell’Infinito e Come fare per ottenerlo. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Come ottenere il guanto dell’Infinito per Kratos in God of War Tramite Reddit, siamo venuti a conoscenza della presenza di questo singolare Easter ...

God of War : un giocatore completa l'avventura alla massima difficoltà - ma non è tutto : God of War offre ai giocatori diversi livelli di sfida, selezionabili dal menu all'inizio della nostra avventura, e il livello "Give Me God of War" avrebbe senz'altro rappresentato una vera sfida per gli appassionati riporta Gamerant.Ebbene sembra proprio che ad un utente ciò non sia bastato, e che sia riuscito a completare il gioco a questo grado di sfida (il massimo) per di più rimanendo sempre al livello 1.Il giocatore si chiama Faraz e ha ...