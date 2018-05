Giustizia : anche a Palermo la 'Notte bianca della legalità' : Palermo, 5 mag. , AdnKronos, Artisti, cantanti, personalità del giornalismo e della televisione rispondono all'appello lanciato dall'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e dal Ministero dell'...

Giustizia : anche a Palermo la 'Notte bianca della legalità' : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Artisti, cantanti, personalità del giornalismo e della televisione rispondono all'appello lanciato dall'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la “Notte bianca della legalità”, in programma oggi a

Giustizia : anche a Palermo la 'Notte bianca della legalità (2) : (AdnKronos) - L'ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l'Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici: il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, l'IIss Alessandro Volta di Caltanissetta, il liceo scientifico Archimede di Messin

Giustizia : anche a Palermo la ‘Notte bianca della legalità (2) : (AdnKronos) – L’ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l’Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici: il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, l’IIss Alessandro Volta di Caltanissetta, il liceo scientifico Archimede di Messina, l’educandato Maria Adelaide di Palermo, il liceo classico Garibaldi e il liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo, ...

Giustizia : anche a Palermo la ‘Notte bianca della legalità (2) : (AdnKronos) – L’ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l’Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici: il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, l’IIss Alessandro Volta di Caltanissetta, il liceo scientifico Archimede di Messina, l’educandato Maria Adelaide di Palermo, il liceo classico Garibaldi e il liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo, ...

Banche : Lannutti (M5S) - Giustizia inizia a presentare conto a manager infedeli : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Sull’asse Bergamo-Milano la giustizia inizia a presentare il conto a una classe di banchieri che, al netto della doverosa attesa circa l’esito dei giudizi, ha avuto responsabilità enormi e lampanti nell’attacco degli ultimi anni al risparmio e alla fiducia nel credito”. Lo osserva in una nota il senatore M5S, Elio Lannutti.“Il caso della governance di Ubi e quello della ...

M5s - Bonafede il ministro della Giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

Banche Venete : Commissione - Regione dia sostegno a cittadini veneti e sistema Giustizia (2) : (AdnKronos) - Negro ricorda che "la Regione tra i suoi compiti ha quello di sostenere e tutelare cittadini e imprese del territorio da una non corretta gestione di risparmio e credito. Da qui nasce la mozione sottoscritta da tutti i componenti della Commissione Banche per impegnare la Giunta Regiona

Banche Venete : Commissione - Regione dia sostegno a cittadini veneti e sistema Giustizia : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - “La Regione dia sostegno ai cittadini veneti e al sistema giustizia per affrontare e concludere le vertenze con Veneto Banca e BPVi”. A chiederlo con una mozione sono la presidente della Commissione Banche a palazzo Ferro Fini Giovanna Negro e i consiglieri Sergio Berl

Banche Venete : Commissione - Regione dia sostegno a cittadini veneti e sistema Giustizia : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – ‘La Regione dia sostegno ai cittadini veneti e al sistema giustizia per affrontare e concludere le vertenze con Veneto Banca e BPVi”. A chiederlo con una mozione sono la presidente della Commissione Banche a palazzo Ferro Fini Giovanna Negro e i consiglieri Sergio Berlato (FdI), Maurizio Conte (Veneto per l’Autonomia), Franco Gidoni (Lega Nord), Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), Piero ...

Giustizia : pm Di Matteo - assoluzione Ferrara? Anche sentenze giudici possono essere criticate : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Anche le sentenze dei giudici possono essere criticate. E, a mio avviso, dire che le parole di Totò Riina, non dell'ultimo delinquente ma dell'uomo che ha ordinato le stragi mafiose, erano il frutto di un tentativo di 'strumentalizzare per monumentalizzare la figura d

Giustizia : pm Di Matteo - assoluzione Ferrara? Anche sentenze giudici possono essere criticate : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Anche le sentenze dei giudici possono essere criticate. E, a mio avviso, dire che le parole di Totò Riina, non dell’ultimo delinquente ma dell’uomo che ha ordinato le stragi mafiose, erano il frutto di un tentativo di ‘strumentalizzare per monumentalizzare la figura del pm Di Matteo’, di ‘consolidare il traballante processo che ha istruito’ e ‘mostrificare ...

BANCHE E POLITICA/ Npl - lo schiaffo della Bce alla Giustizia italiana : Sono arrivate le linee guida della Bce sugli Npl, più benevoli di quanto si pensasse, ma comunque con un messaggio implicito non proprio lusinghiero per l'Italia. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:11:00 GMT)BITCOIN E CO./ Il mondo delle criptovalute contagia Porsche, Kodak e Kakao, di G. PassaliSPILLO/ Dal 3% agli Npl, così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri, di S. Luciano

Banche - Giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati / Bce chiede tempi veloci : i rischi per l'Italia : Banche, giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati. Bce chiede tempi veloci: i rischi per l'Italia in attesa delle nuove disposizioni. Le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:15:00 GMT)