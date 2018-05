Giulia De Lellis contro Andrea Damante | “Mi reputo di più”

Giulia De Lellis si sfoga : “Damante mi rivedrà l’anno del mai” : Andrea Damante: Giulia De Lellis si sfoga con una fan E’ passata soltanto qualche settimana dall’annuncio choc di Giulia De Lellis, dove comunicava ai fan della fine della sua relazione con Andrea Damante. Da quel momento tante sono state le supposizioni del web in merito ai motivi della rottura. Gli utenti sembravano non avere dubbi: l’ex tronista di Maria De Filippi avrebbe tradito l’esperta di tendenze più amata del ...

Giulia De Lellis lancia "Sol Wears Women"/ Una collezione d'abiti creata da lei e da sua mamma Sandra : Giulia De Lellis lancia "Sol Wears Women" , una collezione di abiti in seta e raso creata con l'aiuto di sua madre Sandra. Riparte così dopo la rottura con Andrea Damante(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:50:00 GMT)

Gossip : Giulia De Lellis riparte da sé stessa dopo l'addio ad Andrea Video : La fine della storia d'amore tra #Giulia De Lellis e #Andrea Damante è ancora sulla bocca di tutti: da quando è stata ufficializzata la rottura tra i due protagonisti di Uomini e Donne, gli appassionati di #Gossip monitorano ogni loro gesto o frase per capire qualcosa in più. La romana, in particolare, in questi giorni ha dato forti segnali di rinascita attraverso i social network: oltre a far sapere ai fan di aver trovato una nuova casa dove ...

Giulia De Lellis trasloca a Verona : il dettaglio che fa sperare Video : #Giulia De Lellis e #Andrea Damante si sono lasciati. La notizia della loro rottura è stata annunciata dapprima dall'ex corteggiatrice del trono classico di 'Uomini e Donne' [Video] e, successivamente, è stata confermata dal deejay. La bellissima storia d'amore dei 'Damellis' la coppia così soprannominata sui social si sarebbe definitivamente conclusa ma un dettaglio innesca dei sospetti: scopriamone di più. Uomini e Donne news: Giulia va a ...

Giulia De Lellis resta a Verona : la nuova casa è vicina a quella di Andrea : Giulia De Lellis e Andrea Damante news: la nuova casa è a Verona, vicina a quella dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia De Lellis ha cambiato casa dopo l’addio ad Andrea Damante. Ma, caso strano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di restare a Verona, la città dell’ex tronista. La web influencer […] L'articolo Giulia De Lellis resta a Verona: la nuova casa è vicina a quella di Andrea proviene da ...

Giulia De Lellis - la sua vita dopo la storia con Andrea : In America, il gesto dell'ex corteggiatrice viene chiamato 'haunting' , e Justin Bieber ne sa qualcosa..., ovvero quando qualcuno lancia un messaggio al mondo, con lo scopo però che solo un individuo ...

Giulia De Lellis - vita nuova per l'ex di Damante Video : 5 vita nuova per #Giulia De Lellis, oramai ex fidanzata di #Andrea Damante. Il loro amore sembrava vero, puro e incontaminato. Come non ricordare il 'muro' di Andrea dinanzi alle avances di Asia Nuccetelli durante la prima edizione del Grande Fratello Vip? Oppure, ancor prima, il loro romanticissimo fidanzamento ufficiale in quel di Uomini e Donne, quando lo stesso Damante le disse: 'La mia Giulietta sei tu'?. Come ogni cosa ...

Casa nuova - vita nuova. Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : La vita da single di Giulia De Lellis, ex concorrente del Gf Vip, inizia da una nuova Casa. È lì che la 22enne si è trasferita dopo la fine della relazione con Andrea Damante, anche lui ex gieffino, durata due anni. Non ha cambiato, però, città, rimanendo a vivere a Verona, patria di lui. «La nuova Casa è davvero bella, ve la mostrerò finito il trasloco», fa sapere ai 2 milioni e 600 mila follower tramite una Instagram stories. LEGGI ANCHEGiulia ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante/ Perchè si sono lasciati? Il mistero continua ma sul web è polemica : Giulia De Lellis e Andrea Damante: storia finita a causa di un tradimento? L'ex tronista di Uomini e Donne segue e sostiene la sua ex nelle sue iniziative(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Giulia DE LELLIS E ANDREA DAMANTE/ L'ex tronista la segue e sostiene sui social : la petizione galeotta : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE hanno deciso di non svelare le motivazioni che hanno messo fine alla loro storia d'amore. Il pubblico però ritiene che una coppia che ha deciso di trovare l'amore in tv e condividere tutto col pubblico non possa omettere un dettaglio così importante. D'altra parte, anche Raffaella Mennoia ha detto la sua su questa rottura, non svelando alcun indizio sulle motivazioni della fine di questa storia d'amore. "GIULIA ...