Giro | Viviani vince la seconda tappa

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Non era facile - sentivo la responsabilità. La Maglia Ciclamino è speciale - cercherò di tenerla fino alla fine”. : Elia Viviani rispetta il pronostico e conquista la seconda tappa del Giro d’Italia 2018. Il corridore della Quick-Step Floors si è imposto nettamente sul traguardo di Tel Aviv, impostando perfettamente la volata di gruppo e saltando negli ultimi metri Jakub Mareczko. Viviani conquista così la sua seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, dopo quella del 2015, ottenuta sempre nella seconda frazione. Un grande risultato quindi per Viviani che ...

Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia - da Haifa a Tel Aviv : Il ciclista veronese Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia 2018, partita da Haifa e arrivata a Tel Aviv dopo 167 chilometri. Viviani, che corre con la squadra belga della Quick Step ed è campione olimpico The post Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia, da Haifa a Tel Aviv appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - risultato seconda tappa. Elia Viviani - che volata! Vittoria netta su Mareczko : Elia Viviani doveva essere e così è stato. Il velocista di Isola della Scala, partito come grande favorito per le volate al Giro d’Italia 2018, non ha tradito le aspettative e alla prima occasione si è portato a casa la Vittoria. Nella seconda tappa, partita da Haifa e giunta a Tel Aviv dopo 167 chilometri, il portacolori della Quick-Step Floors ha dominato in lungo e in largo allo sprint battendo il connazionale Jakub Mareczko, abile ad ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : seconda tappa Haifa-Tel Aviv. Elia Viviani cerca il colpo in volata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2018. I corridori dovranno affrontare un percorso quasi interamente pianeggiante di 167 km da Haifa a Tel Aviv. L’unica difficoltà altimetrica di questa frazione è il GPM di quarta categoria di Zikron Ya’aqov, posto dopo 90 km. Uno strappo di due chilometri e mezzo con pendenze oltre il 10%, su cui vedremo la lotta per conquistare la prima Maglia Azzurra di ...

