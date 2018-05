Giro d’Italia | Tom Dumoulin | prima spallata a Froome e Aru

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘Non faccio affidamento sulle cronometro’ Video : Non è iniziato nel migliore dei modi il Giro d’Italia dell’uomo più atteso, Chris Froome. Il leader del Team Sky, al suo ritorno nella corsa rosa dopo ben otto anni, è scivolato durante la ricognizione sul percorso della cronometro di Gerusalemme, la tappa inaugurale del Giro. Froome ha poi deluso in corsa, mostrandosi un po’ insicuro e probabilmente condizionato dalla caduta del mattino. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha perso ...

Giro d’Italia 2018 - ecco l’elenco dei corridori Video : Il Giro d’Italia 2018 [Video]è pronto ad aprire il sipario. Oggi, giovedì 3 maggio, le squadre scoprono i propri corridori nella presentazione ufficiale in programma alle 17 diretta su Rai Sport. Domani il via alle ostilita', con la cronometro individuale di Gerusalemme che assegnera' la prima maglia rosa con una sfida gia' di altissimo livello. Tra i pretendenti alla vittoria della crono spiccano infatti i nomi di molti dei migliori specialisti ...

Giro d’Italia - si parte da Gerusalemme : le info sulla cronometro di apertura Video : Una partenza inedita quella del Giro d’Italia 2018, che scattera' venerdì 4 maggio da Gerusalemme in Israele, per la prima di una tre giorni interamente corsa in Medio Oriente, prima di trasferirsi in Sicilia e affrontare la risalita dello stivale fino alla conclusione di Roma in programma domenica 27 Maggio. Il corridore da battere sara' il britannico Chris Froome, a cui manca la vittoria della corsa rosa [Video]. L’azzurro #fabio aru, ...

Giro d’Italia - Alberto Contador : ‘Normale che Froome sia in corsa’ Video : Il Giro d’Italia [Video]che parte da Gerusalemme tra una settimana è anche la prima corsa a tappe da ex corridore per #Alberto Contador. Il fuoriclasse spagnolo si è ritirato al termine della scorsa Vuelta Espana regalando un’ultima perla indimenticabile sull’Angliru ed ora è impegnato alla guida della squadra under 23 Polartec Kometa, ma anche come commentatore tecnico per Eurosport. Alla presentazione dei programmi dedicati al Giro d’Italia ...

Giro d’Italia - esclusioni a sorpresa nel Team Sky Video : Sara' un #Team Sky forte ma con qualche scelta sorprendente quello che accompagnera' Chris Froome al Giro d’Italia. Come sempre lo squadrone britannico si presentera' al via con una formazione che ha un unico obiettivo, quello di sostenere in tutte le tappe e su tutti i terreni il suo leader in ottica classifica generale. Tra i selezionati spicca la presenza di Wout Poels, uno dei gregari migliori di Froome nelle passate edizioni del Tour de ...

Giro d’Italia 2018 - ecco i corridori iscritti Video : Ad una decina di giorni dal via del Giro d’Italia 2018 [Video]è quasi fatta la starting list della corsa rosa. Le squadre devono ancora sciogliere gli ultimi nodi per completare gli organici, ma ormai possiamo avere un’idea molto chiara di quali saranno le strategie di ciascun team. I capitani e gli obiettivi sono infatti ben fissati: si preannuncia una sfida di altissimo livello per la maglia rosa, mentre purtroppo mancheranno quasi tutti i big ...

Giro d’Italia 2018 : tappe e percorso - partenza da Gerusalemme Video : Archiviate le classiche del Nord, con la Liegi-Bastogne-Liegi [Video] come ultimo appuntamento. Gli appassionati di #Ciclismo aspetteranno il via del #Giro d'Italia. La 101ª edizione della corsa rosa si disputera' dal 4 al 27 maggio 2018 e si articolera' in 21 tappe. La partenza sara' fissata da Gerusalemme, in Israele, per la prima volta al di fuori dei confini extraeuropei. La conclusione, invece, sara' a Roma, per un Giro d’Italia che fara' ...

Giro d’Italia - ecco la programmazione della Rai Video : La Rai ha presentato la sua programmazione dedicata al Giro d’Italia 2018 [Video] che partira' venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Lo schema ricalchera' in buona parte quello inaugurato nella scorsa edizione, con lunghe dirette della corsa inframezzate da programmi di contorno e arricchite da altre trasmissioni di approfondimento. Ci saranno alcune novita', sia tra le voci che racconteranno il Giro d’Italia che nel progetto dei vari programmi. Nel ...

Ciclismo - dal Giro d’Italia alla condanna per tentato omicidio Video : La nuova vita dopo una discreta carriera nel Ciclismo professionistico [Video] non è stata per niente tranquilla per #Luca De Angeli. L’ex corridore, gia' pro con le maglie di Mercatone Uno e Fassa Bortolo tra le altre, è finito di nuovo nei guai. De Angeli è stato condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa, uscito fortunatamente indenne dal gesto. Non è la prima volta che l’ex ...

Giro d’Italia - una nuova partenza dall’estero Video : Sara' ancora una partenza dall’estero ad aprire il Giro d’Italia [Video]nel 2019. Dopo Gerusalemme, da cui la corsa rosa scattera' tra una quarantina di giorni, anche nell’edizione successiva il Giro iniziera' lontano dall’Italia. Mai era accaduto che per due edizioni consecutive la corsa partisse dall’estero, ma ora l’organizzazione è pronta ad infrangere anche questo tabù. RCS Sport sta gia' raccogliendo le candidature per assegnare la ...