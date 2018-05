Giro d' Italia | oggi seconda tappa da Haifa a Tel Aviv con Dumoulin in rosa

Giro d'Italia - oggi tappa 2 : percorso - diretta TV e live streaming - favoriti : oggi, sabato 5 maggio è in programma la tappa 2 del Giro d'Italia : Haifa-Tel Aviv. Giorno dopo giorno si entra quindi nel vivo della manifestazione ciclistica che ha già decretato il suo primo ...

Giro d’Italia - Tom Dumoulin : prima spallata a Froome e Aru Video : Il Giro d’Italia [Video]è ricominciato come si era concluso lo scorso anno, con Tom Dumoulin a strapazzare gli avversari a cronometro. Il Campione del Mondo della specialita' e maglia rosa in carica ha pedalato con grande scioltezza i quasi 10 km sulle strade di Gerusalemme. Dumoulin ha superato di 2’’ Rohan Dennis e Victor Campenaerts, altri grandi specialisti del tic-tac, affibbiando distacchi importanti a molti degli avversari più pericolosi ...

Giro d'Italia : planimetria terza tappa Be'er Sheva-Eilat e info streaming Video : Nella giornata di domenica 6 maggio 2018 si correra' la 3ª tappa della 101ª edizione del Giro d’Italia [Video]. La corsa di #Ciclismo sara' di scena ancora in Israele, dopodiché si spostera' in Sicilia. La frazione portera' i corridori da Be’er Sheva ad Eilat, lungo un percorso di 229 Km, leggermente ondulato, che si articolera' nel deserto del Negev. Dando uno sguardo all’altimetria, viene da pensare ad un arrivo allo sprint, anche se potrebbe ...

Giro d’Italia 2018 oggi (5 maggio) - seconda tappa Haifa-Tel Aviv : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi sabato 5 maggio si disputa la Haifa-Tel Aviv, seconda tappa del Giro d’Italia 2018. I ciclisti, dopo la cronometro di Gerusalemme, si cimenteranno con 167 chilometri lungo la costa di Israele: annunciata la volata con Elia Viviani grande favorito della vigilia ma attenzione anche ai vari Modolo, Mareczko, Bennett e Van Poppell. Non dovrebbe cambiare nulla in classifica generale con Tom Dumoulin che dovrebbe mantenere la maglia rosa e ...

Giro d’Italia oggi (sabato 5 maggio) - seconda tappa Haifa-Tel Aviv : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : oggi (sabato 5 maggio) si correrà la seconda tappa del Giro d’Italia 2018, che vedrà i corridori affrontare un percorso di 167 km da Haifa a Tel Aviv. Una frazione quasi interamente pianeggiante, è presente infatti uno solo breve GPM a metà corsa, che avrà l’unica rilevanza di assegnare la prima Maglia Azzurra. Sulla carta vedremo quindi una classica volata di gruppo. Il favorito numero sarà il nostro Elia Viviani, che, dopo un inizio di ...

Giro d’Italia : Tappa 2 Haifa Tel Aviv : La 1° Tappa la cronometro di Gerusalemme è stata vinta dall’olandese Tom Dumoulin, battendo l’australiano Rohan Dennis La classifica generale vede ora DUMOULIN TOM 12’ 02” DENNIS ROHAN 0’ 01” CAMPENAERTS VICTOR 0’ 01” Solo 10° l’Italiano Domenico Pozzovivo a 0’ 27” Gli Highlights Il Percorso 2° Tappa praticamente pianeggiante. Da segnalare la presenza di un singolo GPM a […]

Giro d'Italia 2018 - Dumoulin vince la crono di Gerusalemme/ Aru : "Ci sono altri 20 giorni per vincere" : Giro d'Italia 2018, domani il via della 101esima edizione: Fabio Aru lancia la sfida, ma volano parole grosse tra Chris Froome e Tom Dumoulin sul doping(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 22:35:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - seconda tappa Haifa-Tel Aviv : prima occasione per i velocisti - Elia Viviani all’assalto : Dopo la cronometro individuale che si è svolta ieri sulle strade di Gerusalemme, il Giro d’Italia 2018 resta in Israele per la seconda delle tre tappe previste al di fuori dei confini nostrani per la Grande Partenza. Sulla carta una frazione adatta ai velocisti, che dovrebbe proporre la prima volta dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Da non sottovalutare, però, il vento che potrebbe creare qualche problema anche agli uomini di ...

Giro D'ITALIA : 'Il popolo e lo Stato di Israele ricorderanno sempre Gino Bartali, campione di sport e campione nella vita' , così Avner Shalev , presidente di Yad Vashem , il mausoleo della Shoah di Gerusalemme , ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - un inizio da incubo. Caduta e distacco pesante - ora dovrà attaccare : Il Giro d’Italia 2018 è iniziato nel peggiore dei modi per Chris Froome. Il fuoriclasse britannico è infatti caduto durante la ricognizione mattutina della cronometro di Gerusalemme, accusando diverse abrasioni sul fianco destro, tra cui una evidente sul ginocchio. Il capitando del Team Sky, ha perso il controllo della ruota anteriore in una curva, scivolando per terra e andando anche a sbattere contro le transenne. Clicca qui per il video ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non punto alle cronometro. Non mi sono fatto nulla di grave con la caduta” : Una partenza da dimenticare, senza mezzi termini. Le polemiche per il caso Salbutamolo, la caduta in ricognizione ed una prima cronometro tutt’altro che strepitosa. sono stati percorsi soltanto 9 chilometri nel Giro d’Italia 2018, ma Chris Froome ha già 37” da recuperare sulla Maglia Rosa Tom Dumoulin (Sunweb). Il britannico nel post gara però non si scompone: “Non punto alle tappe a cronometro per cercare di battere Dumoulin ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin mette già un tassello per la riconferma. Forma strepitosa - si potrà staccare in salita? : Era il favorito della vigilia e ha subito risposto presente. Tom Dumoulin, da Campione del Mondo delle cronometro, doveva fare la differenza nella lotta contro il tempo che ha aperto il Giro d’Italia 2018 e ha subito messo in mostra uno stato di Forma superlativo che gli ha permesso di vincere la frazione inaugurale a Gerusalemme: l’olandese ha guidato alla perfezione la bicicletta lungo gli insidiosi 9,7 chilometri nella capitale di ...