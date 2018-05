Giro d' Italia - Froome resta fiducioso dopo la crono | ' c' è ancora tanta strada da fare'

DIRETTA / Giro d’Italia 2018 streaming video e tv - si parte! 2^ tappa - percorso e orari (Haifa-Tel Aviv) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 2^ tappa Haifa-Tel Aviv: percorso e orari della seconda frazione del Giro 101, adatta ai velocisti (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:39:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Kanstantsin Siutsou ha rischiato la vita! Il dottore : “Se la frattura fosse stata più profonda…”. Casco salva vita : Kanstantsin Siutsou ha davvero rischiato la vita. Il bielorusso è caduto malamente durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme, prima tappa del Giro d’Italia 2018, ed è stato costretto al ritiro. Il corridore della Bahrain Merida ha riportato la frattura lineare della seconda vertebra cervicale. Il direttore sportivo Vladimir Miholjevic racconta che le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi: “Il Casco gli ha ...

Il Giro che cambia la politica estera dell'Italia. Lettera a Luca Lotti : Caro Luca Lotti,avremmo preferito un profilo più basso in occasione dell'apertura della corsa ciclistica più importante della stagione. Gerusalemme non è una città qualsiasi, nella storia dell'umanità come nella cronaca dolorosa più recente. Lo sport può unire i popoli, ma può anche creare un precedente pericoloso, allargare le distanze, generare rancori e incomprensioni. E vedere il giro ...

Giro d’Italia : Dumoulin vince la cronometro di Gerusalemme : Il corridore olandese ha ottenuto il miglior tempo davanti a Dennis e Campenaerts Il corridore olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb), vincitore

Giro d'Italia 2018 - le pagelle di Angelo Costa : Prima tappa nel segno di Dumoulin. Pozzovivo decimo Giro d'Italia 2018, classifica e risultati dopo la prima tappa Giro d'Italia 2018, orari e dove seguirlo in tv Giro d'Italia 2018, il percorso e gli ...

Giro d’Italia 2018 - quando il primo arrivo in saluta? Appuntamento sull’Etna! Froome - Aru e gli scalatori per attaccare Dumoulin : La cronometro di Gerusalemme ha già fatto delle differenze importanti nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Tom Dumoulin ha dominato tra le strade di Gerusalemme e ha rifilato 37” di distacco a Froome, 50” ad Aru, 33” a Pinot, 56” ad Angel Lopez. L’olandese è volato lungo i 9,7 chilometri che hanno aperto la Corsa Rosa, ha subito indossato il simbolo del primato e ha dato un segnale importante a ...

DIRETTA Giro d’Italia - seconda tappa in DIRETTA : Haifa-Tel Aviv. I favoriti e come vederla in tv. Programma e orario : Oggi sabato 5 maggio si disputa la seconda tappa del Giro d’Italia 2018: Haifa-Tel Aviv, 167 chilometri in Israele con un finale particolarmente indicato ai velocisti. La seconda frazione della Corsa Rosa dovrebbe infatti risolversi con un volatone ed Elia Viviani è il favorito annunciato della vigilia: il capitano della Quick Step Floors ha una ghiotta occasione per fare la differenza e conquistare una vittoria di lusso ma comunque non ...