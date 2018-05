Giro d’Italia 2018 | Rohan Dennis | “La squadra ha fatto un lavoro perfetto | poi Viviani è

Giro d’Italia 2018 : Elia Viviani un gradino sopra tutti in un contesto di velocisti mediocre : Una crescita esponenziale, sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Elia Viviani è definitivamente entrato nell’élite dei velocisti mondiali. Non serviva la vittoria odierna, nella seconda tappa del Giro d’Italia 2018 con partenza da Haifa ed arrivo a Tel Aviv per dirlo, ma è l’ennesima conferma in una stagione da record per il velocista di Isola della Scala, alla settima vittoria in questa stagione. La classe e le qualità ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della seconda tappa. Elia Viviani domina la volata - Rohan Dennis e la BMC danno spettacolo : La seconda tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto Elia Viviani trionfare sul traguardo di Tel Aviv, vincendo nettamente la volata di gruppo davanti a Jakub Mareczko e Sam Bennett. La sorpresa di giornata arriva invece in classifica generale con l’australiano Rohan Dennis che conquista la Maglia Rosa, grazie agli abbuoni ottenuti al traguardo volante. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle della seconda tappa. Elia ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei favoriti : Dennis in Rosa - non cambia praticamente nulla : Volata vincente per Elia Viviani nella seconda tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione praticamente tutta pianeggiante, con pochissime difficoltà per i corridori: grazie ad una splendida azione della BMC Rohan Dennis agguanta la maglia Rosa scavalcando Tom Dumoulin. In chiave classifica generale non cambia praticamente nulla. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big. 1 Dennis Rohan BMC RACING TEAM 4h 03’ 21” 2 DUMOULIN Tom TEAM ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Elia Viviani in Maglia Ciclamino - Enrico Barbin è la prima Maglia Azzurra : Dopo la seconda tappa del Giro d’Italia 2018 cambiano anche le altre classifiche. Grazie alla vittoria odierna Elia Viviani va a vestire la Maglia Ciclamino, come leader della classifica a punti. La prima Maglia Azzurra di questa edizione va invece sulle spalle di Enrico Barbin, che è transitato in testa sul GPM di Zikrhon Ya’Aqov. Resta invariata invece la classifica dei giovani con il tedesco Maximilian Schachmann in Maglia Bianca. Maglia ...

Tappa di domani Giro d’Italia 2018 : Be’er Sheva-Eilat. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 6 maggio) si correrà la terza Tappa del Giro d’Italia 2018, l’ultima in Israele. Il percorso prevede 229 km da Be’er Sheva a Eilat, di cui la prima parte ondulata, mentre il finale è totalmente pianeggiante e vedremo quindi un’altra volata di gruppo. Attenzione però al vento, visto che il percorso è posto nel deserto e in caso di raffiche laterali si potrebbero formare dei ventagli. Atteso protagonista sarà ancora ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Non era facile - sentivo la responsabilità. La Maglia Ciclamino è speciale - cercherò di tenerla fino alla fine”. : Elia Viviani rispetta il pronostico e conquista la seconda tappa del Giro d’Italia 2018. Il corridore della Quick-Step Floors si è imposto nettamente sul traguardo di Tel Aviv, impostando perfettamente la volata di gruppo e saltando negli ultimi metri Jakub Mareczko. Viviani conquista così la sua seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, dopo quella del 2015, ottenuta sempre nella seconda frazione. Un grande risultato quindi per Viviani che ...

Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia - da Haifa a Tel Aviv : Il ciclista veronese Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia 2018, partita da Haifa e arrivata a Tel Aviv dopo 167 chilometri. Viviani, che corre con la squadra belga della Quick Step ed è campione olimpico The post Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia, da Haifa a Tel Aviv appeared first on Il Post.

Classifica Giro d’Italia 2018 : Rohan Dennis si prende la maglia rosa per un secondo! Decisivi gli abbuoni : Rohan Dennis è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2018. L’australiano della BMC si è portato in testa alla Classifica generale, scavalcando l’olandese Tom Dumoulin per un solo secondo! Decisiva la vittoria nel traguardo volante con i conseguenti 3 secondi d’abbuono. Classifica GENERALE Giro D’ITALIA 2018 DOPO LA SECONDA TAPPA 1 Dennis Rohan BMC Racing Team 20 4:03:21 2 DUMOULIN Tom Team Sunweb 0:01 3 CAMPENAERTS ...

Giro d’Italia 2018 - risultato seconda tappa. Elia Viviani - che volata! Vittoria netta su Mareczko : Elia Viviani doveva essere e così è stato. Il velocista di Isola della Scala, partito come grande favorito per le volate al Giro d’Italia 2018, non ha tradito le aspettative e alla prima occasione si è portato a casa la Vittoria. Nella seconda tappa, partita da Haifa e giunta a Tel Aviv dopo 167 chilometri, il portacolori della Quick-Step Floors ha dominato in lungo e in largo allo sprint battendo il connazionale Jakub Mareczko, abile ad ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - un tandem folle in Israele! Uno pedala in avanti - l’altro all’indietro! : Episodio curiosissimo durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2018. A 56 chilometri dal traguardo di Tel Aviv, infatti, nella corsia opposta a quella in cui marciava il gruppo, ha fatto la sua comparsa un tandem folle: ovviamente due ciclisti in sella ma pedalavano in senso inverno, uno in avanti e l’altro all’indietro! Di seguito il VIDEO. #Giro101 – Absolute nonsense moment pic.twitter.com/hCUb3fvknO — La ...

Giro d’Italia 2018 - Enrico Barbin prima maglia azzurra. Vinto il GPM di Zikrhon : Enrico Barbin è la prima maglia azzurra del Giro d’Italia 2018. Il ciclista della Bardiani CSF è infatti transitato per primo sul GPM di Zikrhon Ya’Aqov nella seconda tappa della Corsa Rosa, precedendo in volata Guillaume Boivin e Davide Bellerini. Il 27enne di Treviglio, professionista dal 2013, ha ottenuto il risultato più importante della sua giovane carriera. (foto pagina Facebook Bardiani CSF) Clicca qui per mettere “Mi ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani : Be’er Sheva-Eilat. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 6 maggio) si correrà la terza tappa del Giro d’Italia 2018, l’ultima in Israele. Il percorso prevede 229 km da Be’er Sheva a Eilat, di cui la prima parte ondulata, mentre il finale è totalmente pianeggiante e vedremo quindi un’altra volata di gruppo. Attenzione però al vento, visto che il percorso è posto nel deserto e in caso di raffiche laterali si potrebbero formare dei ventagli. Atteso protagonista sarà ancora ...