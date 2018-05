Giro d’Italia 2018 | pazzesco Rohan Dennis! Vince il traguardo volante e si prende la

oasport

: Giro d'Italia 2018 has started! | È partito il Giro d'Italia 2018! #Giro101 #Giro - giroditalia : Giro d'Italia 2018 has started! | È partito il Giro d'Italia 2018! #Giro101 #Giro - giroditalia : .@tom_dumoulin starts the Giro d'Italia where he left off. Live the Amore Infinito at #Giro101 ITT Stage 1 in Jerus… - Eurosport_IT : Oggi è l'anniversario della morte del grande Gino Bartali e vogliamo ricordarlo così: quando salvò centinaia di ebr… -

(Di sabato 5 maggio 2018)Dennis è andato a sprintare aldi Caesarea durante la seconda tappa deld’Italiae ha così conquistato tre secondi di abbuono grazie ai quali è balzato in testa alla classifica generale. L’australiano ieri aveva chiuso al secondo posto la cronometro individuale di Gerusalemme, attardato di 2 secondi da Tom Dumoulin. Oggi il 27enne ha deciso di piazzare lo scatto per conquistare in maniera inattesa il simbolo del primato. Potrà vestire la maglia rosa al termine della frazione odierna salvo clamorosi ribaltoni nella seconda parte di una tappa che dovrebbe concludersi in volata (Elia Viviani favorito). La maglia rosa passa così in casa BMC. Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Spada / Ferrari Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...