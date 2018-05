Giro d’Italia 2018 | la tappa di domani | Be’er Sheva-Eilat Orario d’inizio e come vederla

Giro d’Italia 2018 : pazzesco Rohan Dennis! Vince il traguardo volante e si prende la maglia rosa! : Rohan Dennis è andato a sprintare al traguardo volante di Caesarea durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2018 e ha così conquistato tre secondi di abbuono grazie ai quali è balzato in testa alla classifica generale. L’australiano ieri aveva chiuso al secondo posto la cronometro individuale di Gerusalemme, attardato di 2 secondi da Tom Dumoulin. Oggi il 27enne ha deciso di piazzare lo scatto per conquistare in maniera inattesa il ...

LS2 Helmets fornitore ufficiale Giro d’Italia : LS2 Helmets è fornitore ufficiale del Giro d’Italia 2018. Il marchio spagnolo sarà presente alla 101° edizione della manifestazione ciclistica, grazie alla fornitura di caschi ai motociclisti ufficiali RCS che accompagneranno i migliori ciclisti professionisti al mondo durante le 21 tappe da Gerusalemme a Roma. La scelta del casco si è rivolta per questa edizione […] L'articolo LS2 Helmets fornitore ufficiale Giro d’Italia sembra ...

DIRETTA/ Giro d’Italia 2018 streaming video Rai : Dennis cerca secondi di abbuono (Haifa-Tel Aviv - 2^ tappa) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 2^ tappa Haifa-Tel Aviv: percorso e orari della seconda frazione del Giro 101, adatta ai velocisti (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:21:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : perché mangia riso e verdure in conferenza stampa? L’importanza dell’alimentazione lampo : Tom Dumoulin ha indossato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2018 grazie alla superlativa cronometro corsa ieri pomeriggio a Gerusalemme. L’olandese ha dominato i 9,7 chilometri per le strade della capitale di Israele e ha saputo fare la differenza da vero Campione del Mondo di specialità infliggendo già un distacco importanti ai vari Chris Froome, Fabio Aru, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez. Il vincitore della passata edizione ...

Giro d’Italia 2018 : diretta tv e streaming - come guardarlo : Il Giro d’Italia 2018 è cominciato venerdì 4 maggio col crono prologo vinto da Tom Dumoulin, l’olandese vincitore della passata edizione. Saranno 21 le tappe che consegneranno la maglia rosa finale dell’edizione numero 101, partita da Israele per arrivare a Roma. La corsa sarà trasmesso in diretta da Rai ed Eurosport. La Rai comincerà ogni giorno alle 12.15 su Rai Sport con Villaggio di partenza. Dalle 13.15 partirà la diretta della ...

Giro d’Italia 2018 - Kanstantsin Siutsou ha rischiato la vita! Il dottore : “Se la frattura fosse stata più profonda…”. Casco salva vita : Kanstantsin Siutsou ha davvero rischiato la vita. Il bielorusso è caduto malamente durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme, prima tappa del Giro d’Italia 2018, ed è stato costretto al ritiro. Il corridore della Bahrain Merida ha riportato la frattura lineare della seconda vertebra cervicale. Il direttore sportivo Vladimir Miholjevic racconta che le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi: “Il Casco gli ha ...

Giro d’Italia : Dumoulin vince la cronometro di Gerusalemme : Il corridore olandese ha ottenuto il miglior tempo davanti a Dennis e Campenaerts Il corridore olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb), vincitore

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (2^ tappa - oggi 5 maggio) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Tom Dumoulin primo leader, oggi sabato 5 maggio siamo ancora in Israele, da Haifa a Tel Aviv (2^ tappa)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:30:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - quando il primo arrivo in saluta? Appuntamento sull’Etna! Froome - Aru e gli scalatori per attaccare Dumoulin : La cronometro di Gerusalemme ha già fatto delle differenze importanti nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Tom Dumoulin ha dominato tra le strade di Gerusalemme e ha rifilato 37” di distacco a Froome, 50” ad Aru, 33” a Pinot, 56” ad Angel Lopez. L’olandese è volato lungo i 9,7 chilometri che hanno aperto la Corsa Rosa, ha subito indossato il simbolo del primato e ha dato un segnale importante a ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : seconda tappa Haifa-Tel Aviv. Elia Viviani cerca il colpo in volata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2018. I corridori dovranno affrontare un percorso quasi interamente pianeggiante di 167 km da Haifa a Tel Aviv. L’unica difficoltà altimetrica di questa frazione è il GPM di quarta categoria di Zikron Ya’aqov, posto dopo 90 km. Uno strappo di due chilometri e mezzo con pendenze oltre il 10%, su cui vedremo la lotta per conquistare la prima Maglia Azzurra di ...