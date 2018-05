Giro d' Italia 2018 | domani tappa 3 Percorso | orari e favoriti

Giro d’Italia 2018 : Elia Viviani un gradino sopra tutti in un contesto di velocisti mediocre : Una crescita esponenziale, sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Elia Viviani è definitivamente entrato nell’élite dei velocisti mondiali. Non serviva la vittoria odierna, nella seconda tappa del Giro d’Italia 2018 con partenza da Haifa ed arrivo a Tel Aviv per dirlo, ma è l’ennesima conferma in una stagione da record per il velocista di Isola della Scala, alla settima vittoria in questa stagione. La classe e le qualità ...

Giro d’Italia 2018 - Rohan Dennis : “La squadra ha fatto un lavoro perfetto - poi Viviani è stato un gentiluomo…” : La seconda tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto un cambiamento inaspettato ai vertici della classifica generale, con Rohan Dennis che è riuscito a conquistare la Maglia Rosa. Il corridore australiano ha ottenuto tre secondi di abbuono al secondo traguardo volante di giornata, a Caesarea, e ha superato così di un secondo il vincitore della cronometro di Gerusalemme, l’olandese Tom Dumoulin. Questo risultato è stato ottenuto soprattutto ...

Giro d’Italia - la tappa di Tel Aviv a Viviani - Dennis si prende la maglia rosa : Giro d’Italia, la tappa di Tel Aviv a Viviani, Dennis si prende la maglia rosa Giro d’Italia, la tappa di Tel Aviv a Viviani, Dennis si prende la maglia rosa Continua a leggere

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della seconda tappa. Elia Viviani domina la volata - Rohan Dennis e la BMC danno spettacolo : La seconda tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto Elia Viviani trionfare sul traguardo di Tel Aviv, vincendo nettamente la volata di gruppo davanti a Jakub Mareczko e Sam Bennett. La sorpresa di giornata arriva invece in classifica generale con l’australiano Rohan Dennis che conquista la Maglia Rosa, grazie agli abbuoni ottenuti al traguardo volante. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle della seconda tappa. Elia ...

Giro d'Italia - vittoria in sprint per Viviani - Dennis in rosa : L'oro olimpico di Rio 2016 batte Mareczko. Altri quattro italiani nei primi otto posti - Il più veloce di tutti a Tel Aviv è Elia Viviani, il Campione Olimpico di Rio 2016 nell'omnium su pista, ...

Giro d'Italia - Viviani vince allo sprint. Maglia rosa all'australiano Dennis : La seconda tappa del Giro d'Italia va a Elia Viviani che ha coperto i 167 chilometri da Haifa a Tel Aviv in 3 ore 51'20" davanti a Jacub Mareckzo, Sam Bennet, Niccolò Bonifazio e Sacha Modulo. "Ai 250 metri dal traguardo avanti tentennavano, ma ho anticipato bene, sono riuscito ad agganciare bene Mareczko e poi fare la volata", ha detto Viviani, "È andata bene, bisognava muoversi nel modo migliore. Ringrazio i compagni". Per Viviani è la seconda ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei favoriti : Dennis in Rosa - non cambia praticamente nulla : Volata vincente per Elia Viviani nella seconda tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione praticamente tutta pianeggiante, con pochissime difficoltà per i corridori: grazie ad una splendida azione della BMC Rohan Dennis agguanta la maglia Rosa scavalcando Tom Dumoulin. In chiave classifica generale non cambia praticamente nulla. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big. 1 Dennis Rohan BMC RACING TEAM 4h 03’ 21” 2 DUMOULIN Tom TEAM ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Elia Viviani in Maglia Ciclamino - Enrico Barbin è la prima Maglia Azzurra : Dopo la seconda tappa del Giro d’Italia 2018 cambiano anche le altre classifiche. Grazie alla vittoria odierna Elia Viviani va a vestire la Maglia Ciclamino, come leader della classifica a punti. La prima Maglia Azzurra di questa edizione va invece sulle spalle di Enrico Barbin, che è transitato in testa sul GPM di Zikrhon Ya’Aqov. Resta invariata invece la classifica dei giovani con il tedesco Maximilian Schachmann in Maglia Bianca. Maglia ...

Giro d'Italia : Elia Viviani vince la tappa di Tel Aviv - Dumoulin perde la rosa : A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro d'Italia 2018 - classifica e risultati dopo la seconda tappa : Ad alzare le braccia al cielo per primo a Tel Aviv è Elia Viviani, che batte in volata Jakub Mareczko. Cambia la Maglia Rosa, passata dalle spalle di Tom Dumoulin a quelle di Rohan Dennis, vincitore ...

Giro d'Italia - a Tel Aviv sprint vincente di Viviani. Dennis toglie la rosa a Dumoulin : Da dominatore. L'Italia ritrova dopo parecchio tempo un velocista in grado di cannibalizzare una volata. A Tel Aviv vince Elia Viviani: lo aspettavano tutti, era il logico favorito , mancano molti ...

Giro d'Italia : sprint vincente di Viviani. Maglia rosa a Dennis : Elia Viviani della Quick Step Floors ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia numero 101, 167 chilometri da Haifa a Tel Aviv. Al secondo posto Jakub Mareczko della Wilier Triestina seguito da Sam ...

Giro d'Italia : a Viviani la 2ª tappa. Dennis nuova maglia rosa : TEL AVIV - Elia Viviani ha vinto allo sprint la 2/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Haifa a Tel Aviv, lunga 167 chilometri. L'olimpionico della pista a Rio 2016, Elia Viviani, ha ...

Tappa di domani Giro d’Italia 2018 : Be’er Sheva-Eilat. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 6 maggio) si correrà la terza Tappa del Giro d’Italia 2018, l’ultima in Israele. Il percorso prevede 229 km da Be’er Sheva a Eilat, di cui la prima parte ondulata, mentre il finale è totalmente pianeggiante e vedremo quindi un’altra volata di gruppo. Attenzione però al vento, visto che il percorso è posto nel deserto e in caso di raffiche laterali si potrebbero formare dei ventagli. Atteso protagonista sarà ancora ...