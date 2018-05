: Giro d'Italia 2018 has started! | È partito il Giro d'Italia 2018! #Giro101 #Giro - giroditalia : Giro d'Italia 2018 has started! | È partito il Giro d'Italia 2018! #Giro101 #Giro - Eurosport_IT : Oggi è l'anniversario della morte del grande Gino Bartali e vogliamo ricordarlo così: quando salvò centinaia di ebr… - BarakRavid : Giro d'italia 2018 in Tel Aviv -

Come era prevedibile, soluzione allo sprint nella secondaisrana del, la prima in linea:si aggiudica la Haifa-Tel Aviv, 167km, battendo in volata Jacob Mareczko e l'irlandese Sam Bennett. La maglia rosa cambia padrone: l'australiano Rohan Dennis passa in testa grazie all' abbuono del traguardo volante. Il caldo è meno forte del previsto, le iniziative di fuga vengono regolarmente attutite (il canadese Boivin viene raggiunto a -16km dal traguardo dopo essere scattato ai -50km).(Di sabato 5 maggio 2018)