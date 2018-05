Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro Mariotto è geloso di noi Ballando con le

Ballando con le stelle - Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Giovanni Ciacci : Ballando con le stelle 2018, Semifinale in Diretta su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle, Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Giovanni Ciacci pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2018 23:42.

Ivan Zazzaroni/ Dopo le critiche - difende Giovanni Ciacci (Ballando con le stelle 2018) : A Ballando con le stelle 2018, Ivan Zazzaroni ha cambiato la sua idea su Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: Dopo le critiche delle prime puntate, ora difende la coppia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:17:00 GMT)

Giovanni Ciacci E RAIMONDO TODARO/ Lo stilista : "Così ho perso 30 chili" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un CIACCI così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

“Barbara - ti prego”. La clamorosa richiesta di Giovanni Ciacci alla D’Urso. Giò Giò spiazza tutti così : boom! : L’appello è arrivato durante la diretta del programma Rai ”Tv Talk”. Giovanni Ciacci, costumista delle dive, volto di ”Detto fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai Due e concorrente di ”Ballando con le stelle”, lo ha chiesto senza troppi giri parole e chissà se adesso Barbara D’Urso accetterà. Lo stilista ha espresso al conduttore Massimo Gremellini il suo ...

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci punta alla vittoria con il principe Raimondo Todaro : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci punta alla finale e alla vittoria con il valzer insieme al principe Raimondo Todaro mentre Samanta Togni si conferma la più sexy.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 04:45:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - eliminati Minghi e Stefania Rocca/ Giovanni Ciacci al centro delle polemiche : Ballando con le stelle: Giovanni Ciacci è ancora al centro delle polemiche. Discussa la paventata uscita della Notaro, a rischio eliminazione dopo il televoto. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:00:00 GMT)

“La malattia? Rischiai di morire”. Giovanni Ciacci e il suo racconto inedito choc. Finora non aveva mai parlato di quello che ha passato anni fa - sfiorando addirittura la morte. Adesso - però - ha deciso di confessare tutto. Cosa ha passato : Per la prima volta al settimanale Di Più, Giovanni Ciacci ha confessato della malattia che per anni lo ha fatto soffrire. Un disturbo che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. Tutto è successo, spiega l’esperto di stile di Detto Fatto, dopo un grande dolore, quando l’uomo aveva 32 anni. Un dolore di cui Ciacci ha preferito non parlare ma che gli ha causato una forte depressione, sfociata poi in bulimia. ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta : da Suor Cristina alla confessione di Giovanni Ciacci (28 Aprile) : BallaNDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 28 aprile, con la puntata dedicata al ripescaggio: quale coppia tornerà ufficialmente in gara? Suor Cristina ballerina per una notte.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:50:00 GMT)

Giovanni Ciacci ha sofferto di bulimia per 15 anni : “Ho rischiato di morire” : Giovanni Ciacci e la bulimia: l’intervista a Di Più sulla malattia Giovanni Ciacci ha svelato per la prima volta al settimanale Di Più della malattia che per anni lo ha fatto soffrire: la bulimia. Un disturbo alimentare che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. La bulimia è entrata nella […] L'articolo Giovanni Ciacci ha sofferto di bulimia per 15 anni: “Ho rischiato di morire” proviene da ...

Giovanni Ciacci fa un appello alla d’Urso : “Voglio entrare al GF” : Grande Fratello: Giovanni Ciacci vuole entrare nella casa Il Grande Fratello 15 verrà ricordato non solo per il ritorno di Barbara d’Urso alla conduzione di quello che è a tutti gli effetti il padre di tutti i reality, ma anche e soprattutto per gli atti di bullismo consumati ai danni di Aida Nizar che in questi giorni stanno tenendo banco in televisione e sul web. Non solo bullismo ma anche ignoranza storica, maleducazione, saccenza e ...

GUILLERMO MARIOTTO / La sua provocazione verrà accolta da Giovanni Ciacci? (Ballando con le stelle 2018) : Il giudice di Ballando con le stelle GUILLERMO MARIOTTO ha lanciato una nuova provocazione a Giovanni Ciacci: si esibirà in una rumba insieme a Raimundo Todaro?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Giovanni Ciacci E RAIMUNDO TODARO/ Mariotto : "vi aspetto con una rumba" (Ballando con le stelle 2018) : GIOVANNI CIACCI e RAIMUNDO TODARO tornano questa sera ai quarti di finale Ballando con le stelle 2018: la coppia accoglierà la provocazione del giudice Guillermo Mariotto? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:34:00 GMT)

IVAN ZAZZARONI/ Pregiudizi e omofobia? La risposta nel 10 a Giovanni Ciacci (Ballando con le Stelle) : Dopo le recenti accuse sul caso Ciacci-Todaro, IVAN ZAZZARONI ha espresso un giudizio positivo nei confronti del chiacchierato duo di Ballando con le Stelle 2018. Info, news e anticipazioni(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:01:00 GMT)

Ballando con le stelle - Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro : "Aspettatevi una rumba peccaminosa" : Dopo il sensuale tango dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro stanno preparando una sensuale rumba. Tutti hanno parlato del nostro tango sensuale, ma se andiamo avanti stiamo preparando una rumba peccaminosa, quindi continuate a sostencerci che voglio sconvolgere la Carlucci! La coppia, che ha sollevato molte perplessità fin dalla sua prima apparizione nella trasmissione del sabato di Rai1, nelle ...