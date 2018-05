Giornata dell' Igiene delle Mani | lavarle può salvare la vita soprattutto in ospedale

Le partite della terzultima Giornata di Serie B : È il terzultimo turno anche per la Serie B: l'Empoli è già certo della promozione, il resto è ancora tutto da decidere The post Le partite della terzultima giornata di Serie B appeared first on Il Post.

Le partite della 36ª Giornata di Serie A : La terzultima giornata di campionato inizia stasera con Milan-Hellas Verona e Juventus-Bologna The post Le partite della 36ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite della 36^ Giornata : Pronostici Serie A: Quote e scommesse delle partite in programma questo fine settimana e valide per la 36^ giornata. Occhi puntati sugli anticipi del sabato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:03:00 GMT)

Giornata mondiale per l'igiene delle mani : oggi 5 maggio : Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l'igiene delle mani e la Oxfam ha messo in campo tante iniziative per salvare molte vite

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite della 40^ Giornata : Pronostici Serie B: Quote e scommesse delle partite in programma questo weekend per la Serie B. Ben nove gli incontri previsti sabato: occhi puntati su Ascoli-Avellino.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:21:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica agGiornata e diretta gol live score delle partite (40^ Giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 40^ giornata della cadetteria. Occhio alla sfida Ascoli-Avellino, valida per la salvezza.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:00:00 GMT)

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta Giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

Giornata Mondiale dell'igiene delle mani/ Oxfam : "lavarsi le mani salva la vita a 2 milione di bambini l'anno" : Giornata Mondiale dell'igiene delle mani, l'Oxfam svela come lavarsi le mani salverebbe la vita a un milione di bambini l'anno. Un messaggio forte e chiaro per superare le difficoltà.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:50:00 GMT)

Premier League : calendario - programma - orari della 37Giornata : EVERTON-SOUTHAMPTON , sabato ore 18.30, diretta su Sky Sport 3 HD, Dopo Stoke e West Brom scende in campo la terza candidata , al momento, alla retrocessione. I Saints si sono ripresi nelle ultime ...

#ILS18 : un workshop dell’Agenzia Spaziale Italiana per la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro : Benessere dei lavoratori e cultura della Sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sono questi i temi portanti che hanno contraddistinto “Uno spazio tra Salute e Sicurezza”, il workshop che l’Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. L’evento, tenutosi ieri presso l’Auditorium della sede ASI di Roma, fa parte delle iniziative programmate nell’ambito ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta Giornata. Corea Unificata in semifinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...

Serie B - gli arbitri della 40esima Giornata : Gli arbitri della 40esima giornata di Serie B, in programma sabato 5 maggio alle ore 15: Ascoli-Avellino: Ghersini; Bari-Perugia: Sacchi; Cesena-Parma (domenica 6, ore 17.30): Fourneau; Cittadella-Brescia: Illuzzi; Empoli-Cremonese (lunedì 7, ore 20.30): Serra; Frosinone-Carpi: Giua; Novara-Pescara: Piccinini; Salernitana-Entella: Rapuano; Spezia-Vercelli: Martinelli; Ternana-Palermo: Minelli; Venezia-Foggia: Guccini. (AdnKronos) L'articolo ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della 36ª Giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni Archiviata l'eliminazione di ieri della Roma dalla semifinale di Champions, è ora tempo di proiettarsi al rush finale del campionato a 3 gare dalla fine. La ...

Il 7 maggio 2018 - #donailtempo : l’iniziativa social del Festival della Lentezza per festeggiare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza : Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di partire con un certo anticipo. In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la comunità del Festival per celebrare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza, fissata sul calendario il 7 maggio. L’invito è semplice, e rivolto ...