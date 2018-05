Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a Guadalajara - Farfalle battute dalla Bulgaria. Baldassarri ottima quarta : L’Italia conquista un secondo posto nella prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle, che settimana scorsa avevano vinto la Coppa del Mondo generale, ripartono dalla piazza d’onore a Guadalajara (Spagna) con un complessivo 39.750: dopo il 20.100 di ieri ai cinque cerchi, le azzurre hanno conquistato un positivo 19.650 nell’esercizio misto ma la Bulgaria è stata letteralmente imprendibile ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia seconda con i cinque cerchi a Baku. Farfalle appagate dopo il trionfo di ieri : dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel concorso generale , oggi l'Italia tornava in pedana a Baku , Azerbaijan, per le Finali di specialità. Le Farfalle sono parse giustamente un po' appagate dal grandioso risultato ottenuto ieri ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia strabiliante - primo posto a metà gara! Farfalle da urlo a Baku : Italia letteralmente magistrale a Baku (Azerbaijan) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle sono state superlative nell’esercizio con i cinque cerchi (prima parte del concorso generale), hanno eseguito un esercizio commovente e praticamente perfetto sulle note de Il Lago dei Cigni, ottenendo così un esorbitante 22.100 da parte della giuria. Le ragazze di Emanuela Maccarani si ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia per trionfare a Baku - che sfida con Bulgaria e Bielorussia : Nel weekend del 27-29 aprile si disputerà la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Baku, capitale dell’Azerbaijan, ospiterà l’evento che chiude il circuito internazionale e l’Italia sarà assoluta protagonista. Le Farfalle, infatti, torneranno in pedana dopo la tripletta di Pesaro e gli ottimi risultati ottenuti a Sòfia mentre settimana scorsa non si erano presentate a Tashkent come molte altre ...

Ginnastica ritmica - World Cup Fig - le Farfalle si preparano alla quarta tappa di Baku : Pontevecchio, , Martina Santandrea , Estense Putinati, e Letizia Cicconcelli , Fabriano, sfideranno nuovamente i migliori team al mondo sulla pedana della National Gymnastics Arena di Baku. Oltre ...

Ginnastica Ritmica. Seconda Prova Regionale CSEN - la galleria di scatti realizzata da Fabio Pavan - FOTO - : Si è svolta domenica scorsa ad Imperia, presso il Palazzetto dello Sport di San Lazzaro, la Seconda Prova Regionale CSEN di Ginnastica ritmica, organizzata dalla Asd il Cerchio d'Oro. Una intera giornata dedicata alle atlete di Ginnastica ritmica di tutte le età, che ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : le convocate dell’Italia per la tappa di Baku. Tornano le Farfalle : Nel weekend del 27-29 aprile andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. A Baku (Azerbaijan) si concluderà il circuito internazionale e l’Italia tornerà ad essere protagonista: le Farfalle, dopo la tripletta d’oro conquistata a Pesaro e le tre medaglia portate a casa da Sòfia, avevano rinunciato all’appuntamento di Tashkent e ora sono più pronte che mai per tornare in pedana. Ad ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Russia dominante a Tashkent - Italia assente : La Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica fa tappa a Tashkent (Uzbekistan). Assenti tante big, Italia compresa. A vincere tra i gruppi è stata la Russia che si è imposta con un totale di 43.200, frutto di due routine di assoluto spessore con le quali avrebbe potuto vincere settimana scorsa a Pesaro: 21.550 con i cinque cerchi e 21.650 nel misto. Distaccatissime la BieloRussia (36.850, 17.550 e 19.300) e l’Estonia (36.300, 19.550 e 16.750). Tra ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Tashkent - Italia assente insieme a tante big : Nel weekend del 20-22 aprile si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica a Tashkent (Uzbekistan). Il circuito dei piccoli attrezzi torna subito protagonista dopo l’appuntamento di Pesaro ma il parterre sarà davvero molto ridotto. Ad esempio l’Italia sarà totalmente assente: le Farfalle, dopo il dominio alla Adriatic Arena e i podi raccolti a Sofia, hanno deciso di saltare l’appuntamento e non ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia incanta Pesaro - un trionfo totale delle Farfalle. La squadra più forte : En-plein da dominatrici assolute. L’Italia si conferma una grande potenza nel circuito internazionale di Ginnastica ritmica e domina letteralmente l’appuntamento di Pesaro valido per la Coppa del Mondo. All’Adriatic Arena, dove lo scorso anno si sono disputati i Mondiali, le Farfalle hanno fatto man bassa e hanno conquistato le tre medaglie d’oro in palio con grande disinvoltura e mettendo in mostra tutta la loro classe ...

Ginnastica ritmica - farfalle azzurre d'oro a Pesaro : Un risultato incredibile ottenuto dalle ginnaste allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell'accademia di Desio nella seconda coppa del mondo del circuito internazionale che proseguirà con le ...