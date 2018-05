Giappone e Qatar parteciperanno alla Coppa America 2019 in Brasile

calcioweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Le nazionali diin. Lo ha annunciato la Confederazione calcistica sudna (Conmebol). “La presenza di entrambe le squadre è dovuta al forte interesse della Confederazione calcistica asiatica a partecipare alle competizioni del Conmebol e all’impegno della Confederazione sudna a contribuire allo sviluppo del calcio in tutto il mondo”, ha dichiarato il Conmebol in un comunicato diffuso da Asunción, sede permanente dell’organizzazione continentale. Il paraguaiano Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, ha commentato che “ladelsarà una competizione entusiasmante in cui chiunque potrà vincere il titolo”. “Con ilsiamo uniti da uno stretto legame di amicizia e per la prima volta avremo la partecipazione delche ospiterà la...