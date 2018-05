Giampaolo | “Europa? Dobbiamo restare aggrappati al treno”

calcioweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) “al treno, nonostante ci manchi ancora il biglietto e il controllore voglia buttarci giù”. Sono le parole del tecnico della Sampdoria, Marcoalla vigilia della delicata sfida con il Sassuolo per cercare un posto in Europa. Al ‘Mapei Stadium’, i blucerchiati se la vedranno con un avversario ricco di contraddizioni: con il peggior attacco del campionato ma capace di fare risultato con Inter, Roma, Milan e di vincere all’andata a Marassi. “Un girone fa perdemmo nel finale, subendo un gol evitabilissimo -sottolinea il mister nella conferenza stampa della vigilia-. Il Sassuolo ha cambiato modo di giocare rispetto a quella partita, ma finché non avrà la certezza matematica non può considerarsi fuori dalla lotta-salvezza e darà battaglia”.ha pero problemi in attacco. “Su quattro attaccanti, ne ho ...